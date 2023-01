San Juan y una propuesta en línea con el cuidado ambiental

A partir de hoy, el Parque Quebrada de Zonda tendrá circuitos en cuatriciclos eléctricos. Habrá recorridos de día y uno nocturno para disfrutar la Luna llena.

Turismo de San Juan anunció que en el inicio de las vacaciones de verano, el Parque Quebrada de Zonda sumarán una nueva actividad.

A partir de hoy, a las 18, los turistas podrán alquilar cuatriciclos eléctricos para recorrer los paisajes sanjuaninos. En esta oportunidad, por la noche, los asistentes tendrán la posibilidad de sumarse al circuito nocturno de Luna llena, además de disfrutar la música en vivo a cargo de un DJ que incluirá juegos de luces.

De este modo, el público podrá acceder al alquiler de los cuatriciclos en la Ruta Provincial N°12 KM 17 lateral sureste, departamento Rivadavia, sector contiguo al Monumento al Ciclista. Allí, los circuitos disponibles ofrecerán diferentes grados de dificultad y características, aptos para todas las edades.

En total, serán dos circuitos que estarán habilitados para circular de día, de dificultad media y baja. Los recorridos estarán disponibles de martes a viernes, entre las 17 y las 21, mientras que los sábados y los domingos serán de 9 a 13 y de 17 a 21.

Por otra parte, de acuerdo al período de fase lunar, se realizarán los circuitos de Luna llena. La actividad se desarrollará a baja velocidad por un camino en la montaña para poder observar el paisaje desde otra perspectiva y apreciar los secretos del Parque Quebrada de Zonda. Es importante mencionar que la actividad está destinada solo para adultos mayores de 18 años, y además, el último recorrido iniciará a las 22, con una duración de una hora y media.

Las sesiones incluyen guía, cuatriciclo ecológico individual, cascos de seguridad y seguro de accidentes personales. Otro detalle para tener en cuenta es que los sanjuaninos tendrán la chance de acceder a un 20 % de descuento presentando el documento de identidad.

De esta manera, la propuesta incrementa las ofertas que tiene el parque el marco del desarrollo turístico sostenible y la conservación de los recursos de San Juan, incentivando a la comunidad a disfrutar mediante la protección del medio ambiente. Incluso, al ser cuatriciclos eléctricos no generan emisiones, por lo que no contaminan el ambiente circunstante. Otro dato para tener en cuenta es que no emiten ruidos fuertes, permitiendo realizar una actividad distinta y llamativa, sin perjudicar la tranquilidad que caracteriza el espacio en el que se encuentran.