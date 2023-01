“El crecimiento que hubo de Año Nuevo a la actualidad duplicó la venta previa”

Oscar Juárez, director de Principios Tour Operator, se refirió a la conectividad con Brasil, los conflictos con Gol, y al comportamiento de compra de los pasajeros.

La semana pasada fue noticia el gran éxodo que hubo de turistas argentinos hacia Brasil. Incluso, se llegó a registrar un colapso en Paso de los Libres – Uruguayana. Las proyecciones señalaban que serían 13 mil los viajeros que iban a pasar diariamente por este cruce fronterizo durante la primera semana de 2023, pero la previsión hace suponer que se superó ampliamente el pronóstico.

Principios Tour Operator se especializa en la comercialización de hoteles y paquetes en todo Brasil y para conocer cuál es la situación del emisivo a ese país en relación con las agencias de viajes, Mensajero dialogó con Óscar Juárez, director de la firma. Sobre la salida de argentinos hacia Brasil, señaló que no es el mismo pasajero 3 estrellas que antes contrataba el destino para ir a Buzios o Florianópolis, sino que ese viajero ahora, por los costos y la falta de financiación, elige Pinamar o Cariló.

“No se está vendiendo mucho. Se está vendiendo, pero la época de las altas y bajas pasaron hace rato. La última primera gran temporada fue hace una década“, comentó el ejecutivo. Además, agregó que todas las reservas que tienen actualmente son para enero y febrero, mientras que para marzo y mayo son muy pocas. “Eso también cambió la conducta de que ahora compran más cerca de la fecha del viaje. Algo que ya sucedía hace muchos años”, sumó.

A su vez, se refirió a que no sabe si es por el Mundial o por la situación política económica del país, no hubo venta anticipada, entonces no pueden evaluar en porcentajes. “Antes se arrancaba a vender en octubre o noviembre, pero en 2022 no ocurrió eso. De hecho, yo cancelé el 80 % de cupos. Los grupos de fin de año, que se vendían tres grandes siempre, se comercializaron solo 12 lugares. Todos los operadores quedaron igual que yo”, detalló el director de Principios.

UN PROBLEMA EN EL AIRE

Juárez hizo hincapié en que Brasil tiene una contra y es la poca oferta área, aunque si bien hay más frecuencias a algunos destinos con Aerolíneas Argentinas, hay rutas que no volvieron, como la de Porto Seguro, lo mismo con la cantidad de frecuencias que había con Río de Janeiro. “ Latam tiene un vuelo a Río y uno a San Pablo y algunas conexiones que ya no llegan. Gol canceló todos los servicios a Fernando de Noronha y no nos dieron una solución. Esto representa no poder vender un destino, caro y exclusivo como este, y al que no se tiene otra forma de llegar desde Argentina. La única es Azul y no está en el país. Es un panorama muy complejo para el destino”, puntualizó.

Asimismo, remarcó que Gol perdió credibilidad y hay agentes que no quieren venderla: “Y con justa razón porque nos largaron a todos en banda sin darnos una solución. La única que respondió fue Aerolíneas Argentinas. Latam que fue la más prolija porque por lo menos no salió a vender lo que no tenía. Devolvía la plata o decía que se podía embarcar con ocho horas de espera o haciendo noche en San Pablo, que el pasajero lo ha pagado porque no les daba opción”.

En este sentido, comentó que hace un mes y medio tuvieron la visita de ejecutivos de Gol, porque estaban cansados de tener que reprogramar continuamente. “Hasta cinco o seis veces con un mismo pasajero. En ese momento nos dijeron que vendamos tranquilos, que no iba a haber más reprogramaciones. A la semana llegó una catarata de reprogramaciones. No pasa lo que ellos creen que va a pasar. Las cancelaciones de Fernando de Noronha fueron hace 10 días”, acotó.

Al respecto, comentó que el no tener esa ruta les saca un arma de venta de un destino que es para el perfil de público que está viajando hoy, porque al pasajero 3 estrellas que viajaba a Florianópolis y Buzios lo complicó el 100 % de impuestos.

Para cerrar con una mirada más positiva, dijo que le sorprendió la cantidad de consultas de los últimos días, porque antes tenían el mismo nivel de preguntas, pero porque antes comparaban con otros destinos, entonces la concreción era baja, en cambio, ahora hay una alta tasa de consultas e igual nivel de concreción.