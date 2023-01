El aumento de precios, bajo la lupa

Referentes del sector privado de algunos destinos turísticos dialogaron con Mensajero sobre las ventajas y desventajas de no contar con un control de tarifas en la temporada de verano.

En el marco de la 161.ᵃ Asamblea del Consejo Federal de Turismo, que se llevó adelante recientemente en Bariloche, Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro, puso de manifiesto la necesidad de establecer una política para controlar precios en el turismo (ver nota). Al respecto, Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, adelantó que es una temática que ya en ese entonces se encontraba en agenda y que formaba parte de las charlas con Gustavo Hani, presidente de la Cámara Argentina de Turismo: “Reconozco que tengo un ojo puesto en eso. Me parece que hay que ser responsables, tenemos un gran desafío”.

Sin embargo, el pedido de la funcionaria rionegrina no llegó a buen puerto y, tras el comienzo de la temporada de verano, no se estableció ningún control sobre las tarifas. En ese sentido, algunos de los destinos más convocantes del país dialogaron con Mensajero sobre la situación de los precios en cada territorio.

ABRIR EL JUEGO

A pesar de las declaraciones de Arabela Carreras, Ezequiel Barberis, presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche, indicó que no ha habido ninguna exigencia por parte del Gobierno provincial o del Municipio con respecto a restricciones de precios: “Lo que entendemos desde el sector privado es que había que ser cuidadosos con el tema de los aumentos, de acuerdo a la coyuntura del país”.

Por su parte, Rodrigo Torres, presidente de la Cámara de Turismo de Jujuy, manifestó que la provincia tiene una gran diversidad de opciones y calidades con las que cuenta el destino: “Como no existe tanta previsibilidad, entonces ahora los tarifarios son muy cortos y se hacen cada tres meses. Es bastante compleja la situación en lo que tiene que ver con precios y perdurabilidad de los mismos”, sostuvo.

Jesús Osorno, presidente de la filial de Fehgra de Mar del Plata, explicó que el destino tiene oferta “para todos los gustos y todos los bolsillos”, por lo que es difícil establecer una tarifa unificada. “Lo nuestro es libre mercado y no nos podemos desmadrar en los precios porque no vendemos. Esto no es algo que diga la Municipalidad, sino que nosotros mismos nos ponemos los límites”.

LA COMPARATIVA DE LOS PRECIOS

El presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche indicó que, con respecto a la temporada de invierno, los aumentos han ido entre un 25 % y un 35 %, mientras que en la comparación con el verano anterior han alcanzado el 95 %, aclarando que se trata de un promedio entre la hotelería, las excursiones y los alquileres de autos, entre otros rubros: “Confiamos en que va a ser una muy buena temporada”, añadió.

Desde Mar del Plata aclararon que lo que pueden hacer desde la asociación es sugerir. “Hubo una época en la que se hacían reuniones y se planteaban mínimos y máximos según cada categoría”, manifestó el presidente de la filial marplatense de Fehgra, quien añadió: “El libre mercado yo calculo que es la forma más equilibrada de establecer un precio, porque evidentemente el que se va muy caro no se ocupa y el que se va muy abajo pierde plata”.

Desde Jujuy, por el contrario, aclararon que en años anteriores se establecían tarifarios con seis meses de anticipación, porque “todo era más previsible”. En esa línea, Torres indicó que hoy las tarifas no están al mismo nivel que el año pasado: “Calculo que es porque no hay Previaje. No digo que la temporada venga floja, pero nada que ver con la cantidad de reservas que había en 2022”.

LÍMITES IMPLÍCITOS

Finalmente, Ezequiel Barberis coincidió en que en Bariloche tampoco habrá un control de precios, porque “es algo que termina regulando el mercado”. “Aquel que haga una avivada no trabajará, y quien esté dentro de los parámetros normales sí lo hará”, afirmó.

Asimismo, Rodrigo Torres expresó que en la provincia, durante el receso estival, la oferta es amplia en algunas categorías y más acotada en otras: “Siempre decimos que para hoteles de alta gama no es la mejor temporada, pero sí después de julio, que es cuando tenemos más afluencia internacional. El verano es más para quienes viajan en su auto y buscan alojamientos baratos”.

A su vez, Eduardo Palena, vicepresidente de la filial marplatense de Fehgra, sostuvo que si bien el empresariado está atento a los costos, “no puede trasladar los aumentos a la tarifa porque queda afuera del mercado”. En esa línea, sostuvo que será una temporada aceptable, aunque no se verá la “explosión” que se esperaba: “Creo que es un problema de la economía del país, porque mucha gente ha dejado de viajar”.