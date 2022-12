“Nuestro gran desafío para 2023 será recuperar el 100% del turismo receptivo”

Matias Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, dialogó con Mensajero sobre su gestión, los hitos más allá del Previaje y como seguiría la cartera después de octubre.

– ¿Cuáles crees que son los hitos de este año de gestión?

Gracias a los impactos de la segunda y la tercera edición de PreViaje, pudimos tener un año sin temporada baja. Esto permitió que el turismo lidere las estadísticas de crecimiento económico (27% interanual registrado en octubre) y también de generación de empleo (25% interanual).

– ¿Qué te hubiese gustado que se realice, pero quedó en suspenso para el próximo año?

No lo veo como una cuenta pendiente de este año sino como un camino que estamos transitando de muy buena manera: nuestro gran desafío para 2023 será recuperar el 100% del turismo receptivo en relación con la prepandemia. Venimos viendo una gran recuperación en este sentido y esperamos llegar el próximo a este objetivo que la OMT plantea a nivel global para 2025. Y también tenemos la expectativa de seguir aumentando el gasto promedio de quienes nos visitan, que ya alcanzó en 2022 el 100% en comparación con la temporada 2019.

– Teniendo en cuenta la popularidad del país por haber obtenido la Copa del Mundo y la necesidad de ingreso de divisas, ¿hay algún plan para impulsar el receptivo?

Nuestra Selección y sus jugadores ya eran parte fundamental de nuestra Marca País y de las estrategias de promoción que venimos llevando adelante, teniendo en cuenta lo que significa el fútbol argentino para el mundo. Por supuesto, este título no solamente trajo una alegría inolvidable para nuestro pueblo, sino que además nos va a dar la posibilidad de profundizar ese trabajo.

– ¿Cuáles son las proyecciones para el verano 2023? Hay algún temor por rebrote de COVID?

Esperamos tener una muy buena temporada de verano, con niveles similares a la última que fue totalmente récord, con más de 32 millones de turistas viajando por el país. Los datos que nos llegan de todos los centros turísticos del país indican que esa tendencia se va a mantener, y además contaremos con el plus de un turismo receptivo recuperado, lo que el año pasado era muy incipiente.

Con respecto al COVID, observamos que se están produciendo nuevas olas de casos pero no estamos preocupados: Argentina tiene un nivel de vacunación muy elevado y eso se refleja directamente en los bajos índices de internaciones, lo que nos da la tranquilidad de estar protegidos.

– ¿Qué sentís al ver que sos uno de los ministros que más perduró en su cargo durante estos años de gestión?

En estos tres años se produjeron distintos cambios en el Gabinete y el hecho de que nosotros perduremos es un reconocimiento al enorme trabajo que llevó adelante este equipo. En primer lugar, para sostener a uno de los sectores más golpeados por la pandemia, después para generar las herramientas necesarias para su recuperación y, en esta última etapa, impulsar su crecimiento. PreViaje, 50 Destinos, APTur y La Ruta Natural son solamente algunos de los puntales de esta gestión y vamos a seguir transitando ese camino.

– En el caso de que el oficialismo gane las elecciones, ¿aceptarías continuar en el cargo? ¿O te gustaría tener un sucesor/a?

Esa no es una decisión que me corresponda ni que tenga en la cabeza en este momento, sí creo que hay medidas que tomamos en esta gestión que me gustaría que continuaran sin importar quién sea el próximo ministro ni su color político. Iniciativas como PreViaje, la inversión histórica que hicimos en infraestructura turística -porque como hemos dicho desde el comienzo, el sector necesita promoción pero también desarrollo- y el foco en impulsar el turismo de naturaleza, que es una de las grandes demandas de la época.

– A futuro, cuando se haga referencia a lo que fue tu gestión, ¿cómo te gustaría que te recuerden?

Creo que va a ser inevitable que nuestra gestión sea recordada por PreViaje, la política pública más importante de la historia del turismo en nuestro país. No lo digo yo, lo dice los gobernadores, el sector privado, hasta incluso colegas de otros países. El impacto de PreViaje en el sector pero sobre todo la recepción que tuvo en la gente, nunca se había visto.

A mí me gustaría que más allá de PreViaje se me recuerde por haber generado iniciativas innovadoras y oportunas según el momento que le tocaba vivir al sector, por haber impulsado el crecimiento del turismo y visibilizado su impacto en términos de empleo y de desarrollo económico y por haber invertido como nadie en infraestructura, con programas como La Ruta Natural y 50 Destinos, que representan en total cinco veces más que lo asignado por el gobierno anterior, por ejemplo.