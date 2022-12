Nómades digitales: ¿cómo festejaron el Mundial que ganó Argentina?

Invitada por el Inprotur, Carla Mouriño, proveniente de España, dio detalles acerca de cómo vivió el triunfo histórico de la Selección en la final contra Francia.

Esta semana, el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), a través de su canal de YouTube, compartió dos videos en los que se pueden apreciar a dos turistas internacionales relatando en primera persona cómo celebraron el triunfo inolvidable de Argentina ante Francia en la final del Mundial de Qatar 2022.

Después de 36 años, la Selección, con Lionel Messi como capitán y figura indiscutida, volvió a levantar la Copa del Mundo, en un partido que quedará para el recuerdo. En ese contexto, el organismo encargado de promocionar al país a nivel internacional preparó dos piezas audiovisuales.

La primera de ellas estuvo musicalizada con la canción Hablando a tu corazón, de Charly García y Pedro Aznar, que volvió a tener un alto grado de popularidad con el último spot publicitario que preparó Quilmes antes del Mundial. La segunda tiene el hit Muchachos, de La Mosca, que en menos de tres semanas, llegó al número 1 del ranking de temas más escuchados, con casi trece millones y medio de reproducciones acumuladas hasta el momento.

Carla Mouriño, proveniente de España y quien lleva más de un año viajando por todo el mundo, fue quien inició el ciclo de los relatos y remarcó que vivió el Mundial en Argentina desde el principio: “Es una experiencia que yo creo que cualquier persona debería vivir una vez en la vida”.

“Los festejos yo los viví yendo al Obelisco, como creo que sucedieron en todo Buenos Aires, y fueron increíbles. La verdad es que estaba repleto de gente, pero en ningún momento se puso incómodo, fue al revés. Estaba lleno de niños, de padres que llevaban a los bebés en sus hombros y muchas personas mayores”, sumó.

“Sentí mucho respeto mutuo y también esa unión, ese abrazo de todos. Todos nos cuidamos y eso habla muy bien de cómo es el argentino. No puedo ni describir con palabras, me cuesta, pero ha sido algo que, desde luego, no voy a olvidar nunca en la vida”, agregó Carla.

Por último, invitó a todos sus colegas que están por todas las partes del mundo para que incluyan a Buenos Aires como destino para visitar: “De verdad, vengan y sientan esta pasión por esta ciudad increíble por ellos mismos. No les puedo contar con palabras, tienen que vivirlo“.