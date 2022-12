La CAME compartió los resultados de su trabajo

La entidad repasó las acciones implementadas en 2022 y destacó las iniciativas llevadas adelante en conjunto con el ministerio y las asociaciones.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa hizo un repaso de los trabajos realizados durante 2022, al cual calificó como “un año de crecimiento para la actividad de turística” y que estuvo atravesado por tres pilares fundamentales: Federalismo, Desarrollo Territorial y Posicionamiento del Turismo en Espacio Rural.

En ese sentido, desde la CAME destacaron que se trabajó en la institucionalización del sector, siendo la entidad más importante de las pymes. Así, el turismo se destacó por la labor institucional llevada adelante en conjunto con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y las asociaciones. Un ejemplo de esa unión entre los sectores público y privado fue el seguimiento y la participación de manera activa en la segunda y tercera edición del Previaje, “que funcionó como herramienta de apalancamiento de la actividad más importante de los últimos tiempos“, manifestaron.

En esa línea, indicaron, todo el año se puso el foco en el desarrollo federal e inclusivo de la actividad. A través de los seminarios y las capacitaciones de Triple Impacto, Economía Circular, Turismo Religioso, Naturaleza y Rural en las provincias se expuso el trabajo territorial con el programa Turismo somos todos como el foco principal. “Para fortalecer e institucionalizar esta tarea realizada durante 2022 revalidamos el Convenio marco de colaboración entre el INTA Y CAME”, explicaron.

Además, se hizo hincapié en la sinergia que generan las ciudades, la cultura y el turismo. Con base en esta idea se creó la asociación de Art Nouveau y el Turismo Urban & Cultura de Argentina para el mundo. Asimismo, se llevaron adelante programas de visitas a destinos de la Ruta Argentina del Art Nouveau.

Gregorio Werchow, secretario de turismo de la CAME, expresó: “Fue un año intenso para la industria turística, donde el reacomodamiento de las empresas fue esencial para lograr equilibrio en la pospandemia. No obstante, falta poco para encontrar la sustentabilidad y la armonía en la actividad turística. Debemos seguir trabajando en el posicionamiento de los fines de semana turísticos (ver nota), consolidar las rutas aéreas en todo el país y recuperar aquellas internacionales que aún no están activas. Además de fortalecer el turismo activo, de naturaleza y rural en cada rincón de nuestras provincias, sumar accesibilidad de internet y llegada a todos los destinos emergentes, fortalecer los vínculos institucionales privados con los destinos del Mercosur, disminuir algunos aranceles y propiciar que las provincias declaren al turismo como Industria adhiriendo a la Ley Nacional de Turismo, seguir trabajando en conjunto con todas las Instituciones del sector y fortalecer la sinergia entre el Estado y Privado”.

“Estos son algunos de los tópicos que desde la CAME vamos a plantear como metas para comenzar un 2023 con la mirada puesta en nuestro sector para generar riqueza y empleo genuino ,visualizando la federalización de la República Argentina. Siempre trabajando bajo el programa de Turismo somos todos”, agregó.