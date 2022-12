Lade ya conecta a Buenos Aires con Villa Gesell y Miramar

La línea aérea estatal dependiente de la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa tendrá dos frecuencias semanales con los destinos de la costa bonaerense.

Este martes, Líneas Aéreas del Estado (LADE) inauguró los vuelos regulares entre Buenos Aires y las ciudades de Villa Gesell y Miramar. Según trascendió, está previsto que sean dos las frecuencias semanales entre estos destinos.

De acuerdo a la información que divulgó Télam, en el avión viajaron Sebastián Ianantuony, intendente de Miramar; Gustavo Barrera, su par de Villa Gesell; y Hugo Alberto Dirie, titular de LADE, entre otras autoridades comunales y de la Fuerza Aérea.

“LADE llega donde las aerolíneas comerciales no van, donde nuestra gente en cualquier lugar del país, necesita conectividad ahí estamos nosotros”, afirmó el brigadier Javier Julián Isaac, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea.

En paralelo, Isaac aclaró que, si bien se asocia históricamente a LADE con la Patagonia, “no es la única función la de volar en la región sureña”. “Este tipo de operaciones se realizan por una cuestión geográfica y lógica porque es donde más se necesitan. Estamos y estaremos en aquellos lugares donde la gente necesite estar conectada por vía aérea”, sumó al respecto.

“Como lo hacemos regularmente, si la línea o el tramo se torna comercialmente explotable, ahí termina la función de Fomento de LADE, nos retiramos y dejamos que una aerolínea comercial haga su trabajo”, remarcó.

Por su parte, Barrera señaló: “Fue un día histórico porque hace años no teníamos esta oportunidad. Este logro no solo beneficiará a Villa Gesell, sino que también lo hará en toda la región. Somos el tercer destino turístico del país y necesitábamos una conectividad aérea así, no sólo para los turistas, sino también para todos los vecinos de la región”.

Vale recordar que la última conexión aérea que tuvo Villa Gesell fue en la temporada de verano de 2018/2019, cuando SAPSA operó entre San Fernando y Villa Gesell en un Fairchild Metroliner. Su capacidad era para 19 pasajeros a través de dos vuelos semanales, que además complementaban con un transfer hasta la terminal de ómnibus de Retiro, en el centro de Buenos Aires.

Anteriormente, Sol Líneas Aéreas fue un operador recurrente durante la temporada de verano hasta su desaparición en 2016. La compañía llegó a contar con un vuelo diario en aeronaves Saab 340 desde Aeroparque y Rosario.

El Aeródromo Juan Domingo Perón de Miramar, en tanto, está localizado a la vera de la ruta provincial 77. Cuenta con tres pistas y una torre de control inaugurada en 1997 que permite el arribo de pequeñas aeronaves.

Hasta los años 80 y 90, recibió vuelos de Aerolíneas Argentinas, LAPA y Dinar en aeronaves de mayor porte como los Fokker F28 y Boeing 737-200, pero luego de un incidente con un F28 sufrió una descategorización que restringió las operaciones. Eso dio lugar a la llegada de compañías como Southern Winds con sus DHC 8-200, LAER con sus Jetstream 32 y ATR 42, y Aerovip con sus Jetstream 32.

En tanto, el Aeropuerto de Villa Gesell (VGL) se encuentra a 7 kilómetros al oeste de la ciudad y cuenta con una pista de 1500 metros de longitud con sentido este-oeste. La superficie total del predio es de 56 hectáreas y la terminal de pasajeros ocupa 300 m² en una sola planta.

Actualmente, presta servicios regulares a Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Río Grande, Ushuaia, Puerto Madryn, Bahía Blanca, Neuquén, Malargüe y Mendoza. Además, se realizan vuelos quincenales a Mar del Plata, Bahía Blanca, Bariloche y Puerto Madryn. Incluso, también opera vuelos chárter a Santa Rosa de Conlara y Villa Reynolds.