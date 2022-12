El WTTC repasó las acciones realizadas en 2022

El consejo enumeró las iniciativas para la recuperación del sector y estimó que en los próximos diez años se crearán 126 millones de nuevos empleos.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) lideró diferentes iniciativas durante 2022 en pos de la recuperación del sector, basadas en sus proyecciones sobre el crecimiento económico de las regiones en el mundo.

Una de ellas es Destino 2030, que busca preparar a los sitios turísticos para el proceso de crecimiento sostenible, así como también generar las bases para emprender el camino hacia las cero emisiones de gases de efecto invernadero (Net Zero), con la capacidad de calcular por primera vez los niveles en cada país y su impacto global.

Además, durante el primer semestre del año se llevó adelante la 21.ª Cumbre Global en Filipinas, en la que Julia Simpson, presidenta y CEO del WTTC, explicó que para 2023 el sector estará llegando a los niveles de crecimiento registrados en 2019, debido a que las restricciones en algunos países debido al COVID retrasaron la recuperación del sector.

Asimismo, se estima que la industria turística registrará una tasa de crecimiento interanual de casi el 6 % durante la próxima década, lo cual permitirá impulsar la economía y la generación de empleos a nivel global. En ese sentido, Simpson indicó que, según el último Informe de Impacto Económico (EIR), durante el mismo periodo se crearán 126 millones de nuevos empleos; es decir, uno de cada tres de todos los nuevos puestos de trabajo en el mundo pertenecerán al sector turístico.

Por otro lado, en el marco de su Cumbre de Inversión y Sustentabilidad en Puerto Rico realizada en junio, el WTTC acentuó, a través de su reporte Travel & Tourism in the Caribbean: Prospects for Growth, los desafíos y el potencial que la región tiene en la industria, la cual que podría alcanzar más de 100 mil millones de dólares para 2032. Además, el informe Enhancing Resilience to Create Sustainability in Destinations permite a los destinos comprender cómo prepararse, actuar y planificar mejor de cara a los riesgos futuros, fortaleciendo su resiliencia y sostenibilidad a largo plazo.

La WTTC también participó en el foro Nature Positive Approach to Net- Zero- Travel and Tourism, durante la Semana del Clima en Nueva York. Durante el encuentro, se habló de la relevancia que el sector de viajes y turismo tiene sobre la descarbonización y la protección de la naturaleza. De igual forma se destacó el papel clave que el sector tiene sobre generar, impulsar y accionar en pro del cuidado del medioambiente y la biodiversidad. En ese marco, Julia Simpson aseguró: “Para que una ciudad realmente prospere y para que los viajes y el turismo se desarrollen de manera sostenible, las partes interesadas deben comprender qué tan preparada está la ciudad para el crecimiento esperado del turismo, los desafíos y oportunidades resultantes que se avecinan”.

Asimismo, se presentaron los resultados del reporte Nature Positive Travel & Tourism justo antes de llevarse a cabo la COP15. Los avances se expusieron con el objetivo de ayudar a las empresas a entender y gestionar su impacto en la biodiversidad, para tomar acciones urgentes y significativas ante la necesidad de proteger la flora y fauna. Uno de los puntos más destacables es que los viajes a zonas naturales representan el 20 % del turismo global, y que contribuyen con 343 mil millones de dólares a la economía global cada año y sostiene alrededor de 22 millones de trabajos alrededor del mundo.

Luego, durante la cumbre del G20, que se realizó en Bali, Indonesia, Julia Simpson encabezó el análisis de los nuevos desafíos de la actividad, así como también los mecanismos de colaboración para su fortalecimiento

Posteriormente, durante la cumbre del G20 que se llevó a cabo en Bali, Indonesia, Julia Simpson, presidenta y CEO de este organismo global, encabezó dicho encuentro con ministros de turismo para analizar los retos de esta actividad, así como los mecanismos de colaboración para fortalecerla. Se estima que durante los siguientes 10 años la industria turística crecerá al doble de sus actuales niveles.

Este mes se realizó la 22.ª Cumbre Global del WTTC en Riad, Arabia Saudita, lo que significó el evento más grande de su historia con la participación de más de 3000 asistentes, contando con la participación de CEO, autoridades gubernamentales y líderes del sector. Dentro de los oradores que subieron al escenario estuvieron el ex-secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon; y la ex-primera ministra del Reino Unido, Theresa May.

Durante este acontecimiento, el organismo reveló que, en los próximos cinco años, los miembros de la WTTC invertirán más de 10,5 mil millones de dólares en Arabia Saudita, mismo país que, bajo la iniciativa Verde Saudita, lanzó más de 60 iniciativas en el último año, que representan 186 mil millones de dólares de inversión en la economía verde y turística.

Además, en la Cumbre Global del organismo mundial se mostraron los resultados de una investigación que detalla la huella climática del sector global de viajes y turismo. Los datos cubren 185 países de todas las regiones y se actualizará cada año con las últimas cifras.

De esta manera, el consejo guio en 2022 la recuperación económica y mostró el camino hacia un turismo más sostenible a nivel mundial, pudiendo medir de manera exacta la emisión de gases de efecto invernadero de cada región, siendo la primera vez en la historia que se cuenta con esta información. A partir de sus recomendaciones, en 2023 la WTTC buscará que el sector siga creciendo y supere los niveles prepandemia, además de que la reducción de la huella de carbono sea un tema principal en la agenda de los países.