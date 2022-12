London Travel se pone al día, pero sigue en el ojo del Ministerio

Fuentes de la cartera confirmaron que hay expedientes en curso para que la empresa sea multada por la Dirección Nacional de Agencias de Viajes.

Ayer, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires imputó a London Travel por incumplir con la Ley de Defensa del Consumidor y por afectar los derechos de más de 20 adolescentes y sus familias, a raíz de la cancelación de un viaje de egresados en 2021.

En este contexto, fuentes de la cartera de Turismo y Deportes se refirieron a este tema y confirmaron que ya están en tratativas para cuantificar los casos que hubo anteriormente. Al parecer, hay varios expedientes de London Travel en curso y que están avanzados para recibir multas por parte de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes.

Por otra parte, los allegados al ministerio que conduce Matías Lammens aclararon que la sanción que recibió la compañía surgió de parte de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Producción.

Al referirse a la licencia de turismo estudiantil, allegados del MinTurDep informaron que, hasta el momento, no fue rehabilitada. “A principios de este año tuvo inhabilitada la licencia general, pero se le rehabilitó porque puso en orden los expedientes y las denuncias que tenía en curso”, aclararon.

Asimismo, fuentes cercanas a la agencia explicaron que la empresa está llevando de a poco a los estudiantes y que se está poniendo al día.

Por último, desde el ministerio indicaron que, en Provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de Producción aplicarán una multa en caso de no cumplir con el procedimiento. Sin embargo, aclararon que no es Defensa del Consumidor que la aplicará, de ser necesario, porque no tiene esa facultad.