Los destinos de Colombia que son tendencia para 2023

Se espera que para el cierre de 2022 el turismo sea fundamental para el crecimiento del producto interno bruto (PIB) del país.

Ya que el turismo obtiene beneficios tanto para sí mismo, como para sectores conexos como el comercio, el alojamiento, el transporte aéreo y terrestre, gastronómico, entretenimiento, bienes y servicios, se ha venido proyectando como uno de los sectores económicos más importantes en el mundo.

Para el caso de Colombia, no ha sido la excepción, pues ha contribuido enormemente a la recuperación económica del país, al tiempo que ha permitido la visibilización, proyección y desarrollo de sus distintas regiones y lugares no tradicionales que aún no se encuentran posicionados.

De acuerdo con los reportes presentados por ProColombia, entre los meses de enero y octubre de 2022, ingresaron al país latino 3,5 millones de turistas internacionales, mostrando un crecimiento del 145,2 % respecto del mismo período del 2021 y del 98,6 %, respecto del 2019.

De acuerdo con los reportes de las distintas entidades, los nuevos movimientos de visitantes internacionales han impactado principalmente a destinos diferentes a los tradicionales, y se cree que estos destinos continuarán siendo de gran interés para las personas que llegan del exterior.

Para la presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), Paula Cortés Calle, “si bien la intención de viaje se mantiene, la mirada del turista sí ha tenido cambios frente a los lugares y segmentos que ahora busca visitar.

Actualmente, varios territorios del país se han visto beneficiadas y se catalogan como las de mejor comportamiento en la llegada de visitantes extranjeros”.

Según la ANATO, entre las regiones impactadas se encuentra Cundinamarca, mostrando un aumento en el interés por destinos como Cajicá, Mosquera, Fusagasugá y Zipaquirá, reportando un crecimiento del 69% en la llegada de turistas extranjeros, todo esto gracias al trabajo realizado para impulsar aspectos como la riqueza cultural, gastronómica y arqueológica de esta zona del país.

Antioquia, con municipios como Envigado, Bello y Sabaneta, también ha sido parte de este proceso, mostrado un crecimiento del 205% en la llegada de visitantes extranjeros. Para el caso del Valle del Cauca, encontramos a Buga, Jamundí, Cartago, Palmira y Buenaventura entre el grupo de ciudades más fortalecidas en el 2022, con un aumento del 87% en la llegada de viajeros internacionales. Cabe resaltar que en este grupo sobresale Buenaventura, por ser el puerto más importante de Colombia, por su exuberante naturaleza y por la posibilidad de hacer avistamiento de ballenas.

En el Eje Cafetero sobresalen Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Salento, con un crecimiento del 63%, en la llegada de turistas extranjeros, los cuales han sido atraídos gracias a la promoción de sus atractivos turísticos, culturales, gastronómicos y naturales.

Desde la ANATO se estima que para el 2023, estos destinos continuarán siendo grandes gestores de crecimiento turístico y ayudarán a la recuperación económica de sus departamentos.