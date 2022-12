Aerolíneas Argentinas y un gran recibimiento a los Campeones del Mundo

El vuelo 1915 aterrizó a las 2:24 am en Ezeiza y desató el show musical que acompañó el traslado de la Selección nacional del avión al micro.

El reloj marcaba las 2:20 am. La alfombra roja ya estaba colocada en la pista del FBO Vip Club del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La locura, la ansiedad y la euforia ya se hacían notar en los presentes. “De lejos veo algo con luces que se mueve, ¿serán ellos?”, exclamó un fotógrafo, con la cámara lista para retratar la mejor imagen posible. “Según Flight Radar, ya están llegando”, acotó una periodista. Lo cierto es que, después de una vigilia de más de 4 horas, a las 2:24 am, aterrizó el vuelo AR1915 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Roma. Una multitud de hinchas esperaban en las inmediaciones al aeropuerto para no perderse la llegada de los Campeones del Mundo.

Si bien en un principio se sabía que el horario de arribo estaba programado, el vuelo de la Selección Argentina desvió especialmente su trayectoria para sobrevolar la Ciudad de Buenos Aires, pasando por encima del Obelisco, donde se congregó un grupo de hinchas a la espera de los festejos de este martes. A raíz de esto, el avión, luego de recibir la autorización pertinente, sobrevoló entre los 3000 y los 5000 pies de altura.

El evento, organizado por la línea aérea de bandera junto a Aeropuertos Argentina 2000 y al que fue invitado Mensajero, contó con la participación de autoridades como Eduardo Wado De Pedro, ministro del Interior de la Nación; Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones; Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas; Battal Al Dosari, embajador del Estado de Qatar en Argentina; José Glinsky, director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); y Guillermo Michel, director general de Aduanas.

Mientras se esperaba la salida del plantel campeón con la Copa del Mundo, el piloto a cargo del vuelo AR1915 de Aerolíneas Argentinas abrió la ventana de la cabina y sacó la bandera argentina para que flamee. Después, en lo que refiere a los preparativos y al show de bienvenida, La Mosca, con el cantante Guillermo Novellis a la cabeza, cantó la popular canción Muchachos, previo al descenso de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes del avión de AR. Luego fue el propio Lionel Messi el primero en bajar de la aeronave, con la Copa del Mundo en sus manos, acompañado por Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina; y Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Finalmente, una vez que pisaron el suelo argentino, la delegación completa de la Scaloneta pasó por delante de unos carteles que agradecían la obtención del Mundial de Qatar y finalmente se subieron a un micro descapotable que los condujo al predio que posee la AFA en Ezeiza, donde descansaron unas horas antes de salir a festejar con los hinchas la obtención de la tan ansiada Copa del Mundo.