Corrientes avanza en la propuesta de astroturismo en el Iberá

Con cielos de calidad certificada a nivel mundial, y con entidades que apoyan la actividad, la provincia ya cuenta con agencias y paquetes para comercializar el producto.

Corresponsal en el Litoral

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Turismo y el Comité Iberá, trabaja en la diversificación de la oferta turística. En el caso del gran Parque Iberá se desarrollará el astroturismo de la mano del proyecto Starlight Iberá, por lo cual ahora cuenta con una nueva experiencia para proponer a los turistas.

Acompañan a las comunidades del Iberá las cuatro instituciones socias del Proyecto Starlight Iberá: Fundación Yetapá, Fundación Starlight, Ideas for Change y GlobalCad. Sobre esta iniciativa, Mariana Balestrini, directora de Fundación Yetapá, en diálogo con Mensajero, mencionó las “excelentes” condiciones que presenta la región para mirar los cielos de manera científica.

“La región del Iberá tiene las mejores condiciones para la actividad de turismo astronómico por su oscuridad. Si observamos el mapa de la contaminación lumínica del planeta, veremos que en Iberá no hay grandes ciudades o poblados que contaminen”, sostuvo Balestrini.

Consultada sobre los fenómenos o astros que pueden ser observados por los visitantes, la directora de Yetapá comentó: “Se pueden ver objetos muy débiles y regiones oscuras de nuestra galaxia, formadas por nubes de polvo, como por ejemplo la nebulosa oscura conocida como el Saco de Carbón, cerca de la cruz del sur. Estas solo se pueden observar en cielos poco contaminados lumínicamente. También es posible observar las galaxias enanas satélites como las Nubes Mayor y Menor de Magallanes”.

TRABAJO CON AGENCIAS RECEPTIVAS

Una de las novedades en esta sinergia de trabajo entre la parte pública y privada con respecto a este producto, es el comienzo de comercialización de agencias correntinas de astroturismo. Así ya se pueden encontrar paquetes de 6 días y 5 noches, por ejemplo, que suman al pernocte en la ciudad de Corrientes capital, el paseo por los Esteros del Iberá más la experiencia de astroturismo con el nombre de “Estero y Estrellas”.

Las agencias que realizan este tipo de paseos lo difunden y proponen como paseos y experiencias personalizadas.

OTRAS VOCES DE RECONOCIMIENTO

“Iberá es una de las mayores extensiones certificadas como Reserva Starlight en el mundo, la calidad de su cielo es comparable a lugares de alto interés científico”, declaró la astrofísica Antonia Varela, directora de la Fundación Starlight.

La ejecutiva además afirmó que Iberá se destaca por toda su riqueza natural, cultural y etnográfica ligada al cielo nocturno. En ese mismo sentido, Diana Frete guía y monitora de Starlight del Portal Laguna Iberá en Carlos Pellegrini aseguró: “Este cielo me conecta con el pasado, con la gente de mi pueblo, del Iberá y cultura emblemática, con la figura de los mariscadores, quienes utilizaban las estrellas para guiarse, cuando no había GPS; el mismo cielo que ellos supieron interpretar y que a mí me encantaría poder contar”.