Visit Orlando dio a conocer su oferta turística

Ante más de 400 participantes, ejecutivos de tres compañías del destino difundieron sus principales novedades de cara a la temporada.

Visit Orlando realizó ayer un capacitación virtual, denominada Tres razones especiales para visitar Orlando, de la que participaron ejecutivos de Brightline Trains, Rentyl Resorts y Merlin Entertainments. El objetivo de este encuentro, en el que estuvieron presentes alrededor de 400 espectadores de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, México, Colombia, Guatemala, Costa Rica y Perú, fue conocer cuáles son las principales novedades del destino estadounidense.

El primer orador fue Patrick Yvars, Travel Industry Sales Director Latin America de Visit Orlando, quien agradeció a todos los operadores por difundir la capacitación: “Quiero dar un especial agradecimiento a Visit USA por compartir la información, al igual que a Anato mayoristas. La idea de hoy es enfocarnos en las compañías que participarán de esta charla”.

Posteriormente, el ejecutivo presentó el video Unbelievable Real, en el que se puede apreciar un resumen de todas las actividades temáticas pensadas especialmente para niños y adolescentes. “Cuando la gente cumple su sueño de conocer Orlando, cuando una niña logra convertirse en princesa, es realmente asombroso”, sumó Yvars.

Al finalizar este tema, el ejecutivo se refirió a la Orlando Travel Academy, un programa de aprendizaje que incluye distintos módulos, seminarios web y videos de capacitación. El objetivo de esta plataforma es que los agentes puedan sumar conocimientos para la venta de viajes al destino, además de ofrecer noticias actualizadas y otorgar más valor a las experiencias durante las vacaciones de los clientes.

Luego fue el turno de Barbara Nieves, Travel Agent Sales en Rentyl Resorts. La ejecutiva se refirió a las amenidades a las que pueden acceder los clientes que se hospeden allí. En total, son 265 habitaciones, de las cuales 186 tienen vista a la piscina y las otras 79 dan al resort.

Es importante remarcar que esta empresa es manejada y administrada por NDM Hospitality. Algunas de las propiedades representadas bajo la marca Rentyl Resorts son las siguientes:

– Margaritaville Resort Orlando

– Margarita Cottages Orlando

– Encore Resort at Reunion Orlando

– The Bear’s Den Resort Orlando – a solicitud

– Spectrum Resort Orlando – a solicitud

– Eagle Trace Resort Orlando – a solicitud

– Embassy Suites by Hilton Orlando Sunset Walk (apertura 2023).

Luego, Gabriel Martínez, VP, Distribution & Channel Sales de Brightline Trains, explicó en qué consiste el servicio que une Miami, Ft. Lauderdale y West Palm Beach. “Disponemos de trenes como los del segmento de lujo de Europa, pero en la Florida. Además de ser una compañía de trenes, la visión es ayudar a que la gente vuelva a enamorarse del viaje en tren en Estados Unidos. Aquí se viaja mucho en auto y en avión, por eso propinamos una alternativa para que la experiencia sea diferente y vuelvan a reconectarse”, agregó al respecto.

“Queremos que el servicio sea una experiencia. Son tres horas de Miami al aeropuerto de Orlando, sin estrés ni preocupaciones, con una bebida en la mano, wifi, quizás durmiendo una siesta. Buscamos que el servicio sea una experiencia elevada”, sumó.

“Cuando este proyecto produzca los resultados que nosotros creemos que va a generar, la visión de la empresa es multiplicar este modelo a otras partes de Estados Unidos. Hay distancias que son pesadas en auto y a su vez entre los aeropuertos son tramos cortos que tal vez no valen tanto la pena. El objetivo de la empresa es tener los trenes operativos para julio / agosto de 2023. Para llegar a ese objetivo, tienen que suceder varias cuestiones”, finalizó.

Por último, Alicia Díaz, Strategic Account Sales Manager de Norteamérica de Merlin Entertainments, sostuvo que ellos tienen muchísimas opciones para que los pasajeros se diviertan.

En ese sentido, la ejecutiva remarcó que son líderes globales en la industria del entretenimiento, con 142 atracciones en 24 países y cuatro continentes. Entre los principales parques temáticos, se destacan Legoland Parks, Legoland Water Park, Peppa Pig Theme Park, Madame Tussands y SeaLife. Incluso, comentó que son el operador de atracciones número 1 en Europa y el segundo a nivel mundial.