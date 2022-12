Viajar por el país será el objetivo de los turistas

La encuesta realizada por la UAI, también puntualiza en que un 64,3 % de los consultados no se tomarán vacaciones dado sus problemas económicos.

La temporada de verano está a la vuelta de la esquina y las opciones para recorrer el país o para viajar al exterior son tan variadas como lo son los motivos para tomarse unos días de descanso: el largo año laboral, el estrés por la recta final del Mundial o las ganas de conocer destinos nuevos. Sin embargo, y a pesar de diferentes programas (como el Previaje) implementados por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para apaciguar la situación económica y estimular, al mismo tiempo, los viajes por el país, el bolsillo continúa siendo uno de los principales motivos por los que los argentinos optarán por no salir de vacaciones.

Así lo plasmó el Programa de Estudios de Opinión Pública (PEOP) de la Facultad de Turismo y Hospitalidad de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), a través de una encuesta realizada a mil mayores de 16 años del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Rosario. Según el estudio, el 48,8 % de los consultados respondió que no saldrá de vacaciones en la temporada de verano; mientras que el 31,3 % aseguró que sí y el 19,9 % restante aún está en duda.

Ahora, ¿por qué casi la mitad del país prefiere no salir de vacaciones en el receso estival? El 64,3 % de quienes respondieron que no viajarán alegó que se debe a problemas económicos; mientras que el 19,3 % sostuvo que no tiene vacaciones; el 5,3 % explicó que no puede por trabajo; el 2,7 % indicó que se lo impiden temas familiares; y el 1,8 %, por enfermedad. Cabe señalar que el 6,6 % restante no especificó los motivos.

Con respecto a quienes respondieron que sí se tomarán vacaciones durante el verano, un 71,7 % especificó que viajará dentro del país y el 28,3 %, que descansarán en algún destino del exterior. En este caso, la economía también jugó un papel preponderante en el relevamiento, ya que el 43 % de los encuestados financiará sus vacaciones con ahorros; el 20,7 %, con “un poco de todo”; el 17,6 %, con los ingresos del mes; el 8,2 % usará la tarjeta de crédito; el 7,2 % pedirá un préstamo; y el 3,5 % destinará el aguinaldo de diciembre al descanso veraniego.

Finalmente, con respecto a los factores que los viajeros priorizarán al momento de elegir un destino turístico, el 53,7 % indicó que el hecho de que tenga playa es el principal requisito; mientras que el 16 % optará por la montaña; el 5,3 % buscará la comodidad para los más chicos de la familia; el 4,9 % la mejor gastronomía; el 4,1 % pondrá el foco en las excursiones; y el 2,1 %, en la vida nocturna.