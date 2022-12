Universal Orlando Resort prepara una “diabólica atracción”

El parque temático ubicado en Orlando, Florida, contará en este verano con una nueva atracción inspirada en los Minions que pondrá a prueba a los visitantes.

Para el próximo verano, Universal Orlando Resort prepara lo que denominaron una “diabólica diversión” para chicos y grandes a partir de la nueva atracción: Illumination’s Villain-Con Minion Blast. Desarrollado en asociación entre el equipo creativo de los parques y los aclamados cineastas de la compañía de producción audiovisual, esta experiencia de juego interactivo invitará a los visitantes a poner a prueba sus habilidades de villano mientras compiten entre sí en un intento por unirse a las filas de los personajes más infames de la franquicia.

Villain-Con Minion Blast combina tecnología de pantalla innovadora, interactividad de juego de última generación y escenarios físicos elaborados para crear una aventura única basada en juegos donde los visitantes se encuentran con entornos inmersivos, villanos nefastos y los ya famosos Minions. De esta manera, la atracción transporta a los visitantes a Villain-Con, la convención criminal más grande del planeta, para participar en una competencia épica para convertirse en el nuevo miembro de The Vicious 6, el notorio grupo de supervillanos de la exitosa película Minions: The Rise of Gru.

La competencia consistirá en tomar un blaster (las armas de Star Wars) y recorrer un camino basado en el movimiento para poner a prueba las habilidades de los visitantes, quienes se deslizarán a través de varias escenas en las que ganarán puntos haciendo estallar una variedad de elemento. Los organizadores lo catalogaron como “una experiencia única, llena de travesuras, tan divertida que es un crimen“.

Así, Villain-Con Minion Blast abrirá en el verano de 2023 en Universal Studios Florida dentro del nuevo Minion Land en Illumination Ave. Esta nueva área también contará con la atracción Despicable Me Minion Mayhem, un nuevo Minion Café y otras sorpresas inspiradas en personajes populares de las exitosas franquicias de Illumination.