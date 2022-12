Reunión con Lammens por el alojamiento en ciudades turísticas

Representantes de la federación de inquilinos, le plantearon al ministro que es necesario, desde el Gobierno nacional, crear un registro obligatorio de alquileres turísticos.

Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, mantuvo la semana pasada una reunión con Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación de la Nación. En este contexto, desde la entidad plantearon que se están dando una “grave situación” de acceso a la vivienda en las ciudades turísticas.

“El impacto del turismo desregulado sobre el acceso a la vivienda empieza a ser una amenaza para la calidad de vida”, explicó el dirigente. Asimismo, le confió a Mensajero que este es un tema del que no muchos quieren hablar, por eso valoró que los reciba el ministro.

En este sentido, puntualizó en que en algunas ciudades los hospitales no cuentan con médicos para la temporada porque los alquileres de vivienda pasan al turismo. A su vez, zonas como Bariloche no pueden contratar policías para el verano porque no tienen dónde vivir, los alquileres se dolarizan y los precios son impagables. “Es urgente que se tomen medidas para garantizar que la actividad turística se lleve adelante sin perjudicar el acceso a la vivienda”, señaló.

Dentro de la reunión, desde la federación pidieron al ministro que se cree un registro obligatorio de alquileres turísticos y que parta desde la cartera nacional. De acuerdo a lo que explicaron después de la reunión, el ministro se comprometió a seguir de cerca el tema. A su vez, les adelantó que la problemática será llevada a la próxima Asamblea del Consejo Federal de Turismo que tendrá lugar en marzo, en Tucumán.

Otro punto que pidieron desde la federación de inquilinos, será relevar y estudiar el impacto del alquiler turístico en todo el país junto con la Facultad de Turismo de la Universidad del Comahue. Asimismo, apuntaron a a rticular políticas con el ministerio de Hábitat que protejan el acceso a la vivienda y a elaborar mecanismos de control en conjunto con gobiernos municipales y provinciales.

Por último, pidieron que se desarrolle un plan de Responsabilidad Empresaria para el turismo que garantice la protección del acceso a la vivienda de inquilinos e inquilinas, y el control del cumplimiento del plazo mínimo de contrato establecido en la ley de alquileres.

De acuerdo a lo que Muñoz adelantó a Mensajero, desde la federación y junto con el ministerio van a ir relevando cuántas viviendas para alquiler turístico hay en la temporada y si hay incumplimiento y qué se hace desde los municipios y gobiernos.