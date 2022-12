La Navidad se disfruta desde lo alto en Icon Park

En diciembre, el destino de entretenimiento ubicado en el corazón de Orlando llevará adelante una serie de actividades y atractivos que giran en torno a las fiestas.

En vísperas de la temporada navideña, la celebración que reúne a las familias de todo el mundo, Icon Park, el complejo de entretenimiento ubicado en el corazón de Orlando, se presenta como uno de los sitios ideales para pasar las fiestas. Desde el atractivo resaltaron la puesta a punto de sus comercios, bares y restaurantes, que preparan una variedad de experiencias y ofertas especiales durante todo el mes.

Una de ellas es el taller de Papá Noel, en el que las familias podrán participar en la clásica tradición de tomar fotos navideñas y los niños tendrán la posibilidad de dar un paseo en The Wheel. Las cápsulas privadas fueron decoradas y ambientadas con música especial para la temporada.

Además, en The Wheel se llevará adelante un nuevo espectáculo de 64 mil luces LED adaptadas a la celebración de la Navidad, las cuales bailarán al ritmo de una banda sonora de temporada durante una producción de 10 minutos. A partir del 15 de diciembre, el programa se realizará de lunes a jueves a las 20 h y de viernes a domingo a las 20 y a las 22 h.

Por otro lado, el Museo de las Ilusiones de Orlando le dará un giro a la clásica tradición navideña de Elf on the Shelf y albergará los Elves Off the Shelf Fridays. De esta manera, los visitantes podrán explorar las exhibiciones del museo y tomarse fotos con los duendes en fechas y horarios determinados durante diciembre: el 16 de diciembre de 17 a 19 h y el 23 de diciembre de 15 a 17 h.

El evento Deck the Seas regresará a Sea life Orlando Aquarium a partir deL 12 de diciembre y hasta el 1.° de enero de 2023. Durante todo el mes, los visitantes pueden participar en una búsqueda del tesoro estacional de criaturas marinas de agua fría en todo el acuario. Los miércoles a las 13 h los invitados pueden reunirse para escuchar la historia de Fishmas con Scuba Claus y su elfo.

Por otra parte, cantantes navideños difundirán la alegría navideña en ICON Park durante toda la temporada. En ese sentido, los Charles Dickens Carolers estarán caracterizados con motivos de Navidad y cantarán villancicos clásicos en noches seleccionadas durante todo diciembre.

Finalmente, cabe mencionar que el destino ha unido fuerzas con el Cuerpo de Marines de Estados Unidos para apoyar el 75.º aniversario de la campaña Toys for Tots. De esta manera, hasta el 19 de diciembre habrá cajas de donación ubicadas en todo Icon Park para recolectar juguetes para niños necesitados. El objetivo de Icon Park es llenar una cápsula completa de The Wheel con juguetes para niños pequeños que merecen un regalo especial este año.