¿Cuáles serán los mercados apuntados para 2023?

Ejecutivos de tres operadores mayoristas dialogaron con Mensajero acerca de los destinos que apuntarán vender a lo largo del año que viene.

Luego de los tiempos de incertidumbre que atravesó el sector a raíz de la pandemia que provocó un freno en la actividad, el turismo ya está en plena etapa de recuperación. En ese sentido, se estima alcanzar el aporte económico que existía en 2019, aunque recién llegaría de cara a 2024. A raíz de esto, tres operadores mayoristas dialogaron con Mensajero y comentaron cómo será el trabajo que afrontarán el año que viene, además de dejar en claro cuáles serán los mercados con los cuales estarán fijados sus objetivos.

En primera instancia, Marina Herrera, jefa de Departamento de Exóticos en Juliá Tours, habló con este medio y comentó cuáles son las regiones que están dentro del área que supervisa: “El Departamento de Exóticos abarca todo lo que es Asia, África y Oceanía. Además, está separado de Europa y Medio Oriente. Tenemos vendedores que pasan absolutamente todo el día respondiendo cualquier tipo de dudas o inquietudes, de acuerdo a las consultas que tengan las agencias de viajes”.

En paralelo, la ejecutiva comentó que los pasajeros están cada vez más habituados con los destinos que vende la mayorista, aunque reveló que tienen que buscar nuevas opciones de cara al año que viene. “Hacia 2023 vamos a mantener mercados como India, Tailandia y la parte de África compuesta por Kenia, Tanzania y Sudáfrica. Estamos esperando que vuelvan algunos vuelos hacia destinos de Oceanía. Si no me equivoco, en julio del año que viene estarán nuevamente operativos, por lo tanto, podremos incrementar las ventas hacia Australia, Nueva Zelanda y Polinesia”, agregó al respecto.

La importancia de la conectividad aérea

Eliana Lattanzi, gerente del Departamento de Caribe en Top Dest, hizo hincapié en la presencia que tienen tanto en Buenos Aires como en el interior: “Gracias a la conectividad aérea de Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines, la venta se puede realizar desde cualquier punto del país. El interior está creciendo a pasos agigantados, así que seguiremos teniendo una fuerte presencia ahí”.

Por otra parte, al referirse a los principales mercados que están en las principales elecciones de los pasajeros, la ejecutiva detalló que Bayahibe y Punta Cana le sacan ventaja al resto. A su vez, en México sucede lo mismo con Costa Mujeres y Riviera Maya. “Cuba, Curacao, Aruba y Jamaica son otros destinos que pisan fuerte. Incluso, estos últimos, teniendo en cuenta que tienen más frecuencias aéreas, representarán más oportunidades para los viajeros”, acotó.

En esta misma línea, la gerente del Departamento de Caribe en Top Dest profundizó en que así como en 2022 tuvieron cupos con Aerolíneas Argentinas a destinos como Punta Cana, Cancún y La Habana, en 2023 seguirán con una salida semanal desde enero a abril en las tres ciudades de referencia.

A lo largo de la charla, Lattanzi también reveló que hoy por hoy, la clase media es la que más “pierde”, precisamente porque era la que financiaba los viajes en cuotas, sobre todo si se tienen en cuenta las percepciones que hay con respecto al exterior: “Si vuelven las cuotas, me atrevo a decir que llegaríamos a la facturación de 2017. Hemos atravesado un 2022 excelente, y en esta post pandemia, el país demostró que se las rebusca para seguir viajando”. De todos modos, la ejecutiva también admitió que todavía no pueden equiparar los niveles alcanzados en 2012 o 2017: “Hemos atravesado un gran 2022, aunque hubo años mejores que el actual, a pesar de haber vivido una fuerte recuperación”.

El turismo deportivo, un pilar fundamental

María Teresa de la Torre, gerente de Producto de Argentina y Brasil en Top Dest, también aprovechó la ocasión para hablar con este medio y contó cómo es la situación en el país vecino respecto a la venta de paquetes para 2023: “Los destinos de playa, más que nada los del nordeste y sobre todo los all inclusive, son los que más demanda tienen en nuestro mercado”.

Al comentar cuáles serán los principales lineamientos para Argentina, la ejecutiva confirmó que se venderán circuitos por el noroeste y también los clásicos como Cataratas del Iguazú, Bariloche, Villa la Angostura, San Martín de los Andes, El Calafate y Ushuaia, ya sean combinados o por separado para escapadas más cortas.

A lo largo del diálogo con Mensajero, de la Torre admitió que los sorprendió gratamente el Gran Premio de Fórmula Uno en San Pablo por la gran demanda que tuvieron: “Tenemos pasajeros que siempre regresan y los que quieren experimentar algo diferente. En el caso de la F1, tenemos clientes que van a muchas de las fechas del calendario en otros países. Actualmente estamos ofreciendo paquetes para Miami, teniendo en cuenta que la carrera se va a llevar a cabo en mayo de 2023. De hecho, hemos notado que muchos padres le quieren regalar a sus hijos un viaje para compartir la experiencia del automovilismo. Es una práctica bastante común: antes iban con amigos y ahora directamente van con los jóvenes”.

Qatar 2022, ¿un proceso dificultoso para la venta?

Otra de las referentes que hablaron con Mensajero fue Sonia Semerenko, gerente de Departamento de Europa, Medio Oriente y Exóticos en Top Dest. Durante la charla, la ejecutiva se refirió a cómo fue el proceso de la venta de paquetes a Qatar. Además, comentó que no apuntarán a un destino en particular, precisamente porque “se vende todo”: “El año que viene retomaremos las salidas grupales que siempre hicimos a Europa, Medio Oriente y Asia. Este año no las hicimos ya que nos dedicamos por completo al Mundial y suponíamos que las grupales quedarían en segundo plano”.

“Qatar es un destino diferente. Ha sido complicado con las entradas electrónicas, la app de Hayya y demás. De todos modos, estuvimos presentes en la primera fase y también participó nuestro operador local. Resultó fácil para resolver estas cuestiones a los clientes, especialmente a la gente mayor que no está tan canchera con la tecnología. Durante la primera parte del Mundial, el grupo quedó súper contento con la atención y la dedicación”, sumó.

Durante la entrevista, Semerenko reveló que el armado de paquetes hacia la Copa del Mundo fue atípico, principalmente por el manejo operativo: “Consideramos que los clientes no pueden manejar solos allá. Nosotros teníamos el alojamiento en Dubai con tres vuelos al día para ver los partidos de Argentina”.

Por último, la ejecutiva dio detalles acerca de lo que fueron las últimas consultas para viajar a último momento a Qatar, para ver los partidos de la Scaloneta desde cuartos de final en adelante: “Hemos recibido muchos llamados para viajar ya, a último momento. Sin embargo, no hay tiempo por dos motivos. Para poder tener la Hayya Card completa, el hotel donde el cliente se aloja debe enviar un código, cuya demora puede ser de hasta tres días. Además, hay que esperar la aprobación de la misma. Actualmente, tardan entre tres y cinco días. Esta semana hemos visto que salió el vuelo de Aerolíneas Argentinas, donde la mayoría de los clientes no tenían en orden la Hayya Card, pero finalmente pudieron embarcar”.

¿Cuál es el panorama en la venta hacia Estados Unidos?

Leandro Gómez, gerente de Departamento de Estados Unidos y Canadá en Top Dest, charló con este medio y comentó que se especializan en destinos de la Florida, principalmente Orlando y Miami. De cara al año que viene, el ejecutivo afirmó que buscarán incrementar la venta en el Golfo de México, con destinos fundamentales como St. Pete, Sarasota y Naples.

“Tenemos excelentes condiciones de contratación. Luego buscaremos afianzarnos en otros destinos que también trabajamos muy bien de la Costa Oeste, como por ejemplo San Francisco, Los Ángeles y Las Vegas. Además, apuntamos a seguir creciendo con fuerza en Nueva York, Chicago, New Orleans y Dallas”, sumó al respecto. En ese sentido, Gómez sostuvo que centralizan su buena atención, además de resaltar que son especialistas en este mercado de referencia, motivo por el cual las agencias los califican como referentes, principalmente en el último tiempo.

Las apuestas de Piamonte

Fernanda Dublanc, gerente de Producto de la compañía, habló con Mensajero y anticipó que el balance de fin de año es muy positivo, con una segunda mitad de año mucho mejor que la primera: “Destinos de Caribe y Argentina estuvieron muy bien posicionados a lo largo de todo el año, mientras que Europa y medio oriente tomaron fuerza hacia la segunda mitad de este 2022”.

De cara al año que viene, la ejecutiva indicó que trabajarán fuertemente en mercados como Europa y Medio Oriente, sin perder el posicionamiento logrado dentro de Caribe: “Contamos con una gran cantidad de salidas grupales y cupos para todos estos destinos que ampliaremos en los próximos meses. Estamos muy bien preparados para seguir siendo referentes”.

“Para el año entrante, más allá de mantener lo logrado hasta ahora, estamos trabajando para avanzar tecnológicamente, optimizar procesos internos y externos que se verán directamente reflejados en mejoras en la atención de nuestros clientes”, finalizó al respecto.