Las propuestas de lujo para vivir diciembre en las Bahamas

En la previa de las fiestas, el destino anticipó tres de sus mejores opciones para que las familias puedan disfrutar de actividades para todas las edades.

A la hora de viajar hacia un destino paradisíaco, uno de los lugares preferidos para los turistas es nada más y nada menos que Bahamas, que está formado por más de 700 islas, cayos e islotes en pleno Océano Atlántico.

En este contexto, desde el organismo de promoción brindaron información acerca de tres de las mejores actividades que se pueden llevar a cabo allí, en torno al turismo de lujo.

Por ejemplo, The Ocean Club, A Four Seasons Resort, organiza eventos navideños ultra lujosos. De hecho, desarrollará festejos las 24 horas para que los huéspedes celebren las fiestas al mejor estilo isleño.

La programación del alojamiento ubicado en las Bahamas incluye menús en el Martini Bar, actividades complementarias del club infantil, apariciones de Papá Noel, actuaciones en vivo de Junkanoo y mucho más.

En lo que respecta a la gastronomía, Atlantis Paradise Island anuncia nuevos restaurantes y bares. De este modo habrá una serie de aperturas de restaurantes y bares de cara a 2023. Incluso, el chef Michael White, galardonado con una estrella Michelin, hará su debut en el resort con su nuevo restaurante Paranza, en el que se servirá cocina italiana innovadora.

Por último, la empresa de alquiler de yates de lujo The Moorings está de vuelta en The Abacos. Allí los viajeros podrán disfrutar una vez más de la capital de la navegación de Las Bahamas en yate. Vale remarcar que la compañía de referencia reanudó oficialmente los alquileres en The Abacos por primera vez desde que azotó el huracán Dorian en 2019.