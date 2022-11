Iberia Plus mejora su sistema de recompensa

Desde la aerolínea anunciaron que a partir hoy los Avios se sumarán según el importe del viaje y adelantaron que habrá un extra en los vuelos a Latinoamérica.

Iberia Plus, el programa de fidelización de la aerolínea española, cambió su sistema de remuneración a los clientes para que sea más transparente y, al mismo tiempo, incrementar la recompensa en las rutas que más utilizan los pasajeros frecuentes de la compañía.

De esta manera y a partir de hoy, los Avios (la moneda virtual que se acumula con las compras en vuelos) comenzarán a sumarse en función del importe del viaje. Así, cada euro que se invierta (sin contar los impuestos y tasas) se convertirá en cinco Avios para el caso de los Iberia Plus Clásica, seis Avios para los Iberia Plus Plata, siete para los Oro y ocho Avios para los Iberia Plus Platino, Infinita e Infinita Prime.

Además, los vuelos con destino u origen a América Latina contarán con una ventaja: sumarán dos Avios adicionales a su multiplicador. Es decir, un Iberia Plus Clásica, en lugar de cinco Avios por cada euro gastado, multiplicará por siete, los Iberia Plus Plata por ocho, los Iberia Plus Oro por nueve, y los Iberia Plus Platino, Infinita e Infinita Prime por diez.

Asimismo, desde Iberia destacaron que los servicios adicionales que se contraten para el vuelo, como el equipaje adicional o la selección de asiento, entre otros, también se tendrán en cuenta en el cálculo para otorgar los Avios.

Iberia incrementa, de esta forma, la recompensa para sus clientes más frecuentes y en las rutas que más utilizan, y los premia también por servicios complementarios al vuelo. En esa línea, Silvia Morán, directora de Compromiso con el Cliente, señaló: “Con este nuevo sistema de recompensa, que es más transparente para todos nuestros clientes, vamos a invertir un 22 % más de Avios, lo que esperamos que impulse aún más los niveles de satisfacción con el programa”.

Cabe mencionar que como consecuencia de la pandemia, en 2021 muchos de los clientes de Iberia no pudieron viajar, la aerolínea les ha mantenido su nivel Iberia Plus, independientemente del número de vuelos que hayan realizado el último año, “con el objetivo de agradecerles su confianza y contribución a la reactivación de los viajes”, sostuvieron.