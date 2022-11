Un 10 % más de expositores en WTM Latin America 2023

En la edición 2022, se registraron 550 profesionales de 40 países y 15.204 visitantes, número que la organización del evento cree que se superará en un 5 %.

La organización de la WTM Latin America adelantó que para 2023 se espera un crecimiento del 10 % con respecto a la cantidad de expositores que participaron de la edición 2022. En esta oportunidad, habían sido parte 550 expositores de 40 países.

El encuentro se llevará adelante del 3 al 5 de abril y sostuvieron que se deberá aumentar un 5 % el número de visitantes, para superar la marca de 16 mil asistentes en los pabellones blanco y verde del Expo Center Norte, en San Pablo.

Cabe mencionar que la WTM Latin America congregó a 15.204 y a 13.823 visitantes totales en 2022 y 2019, respectivamente. “El hecho es que no podemos, no queremos y no seremos prisioneros de las proyecciones. Seguiremos trabajando para brindar un evento enfocado en la conexión, el contenido cualificado y que ofrezca oportunidades y generación de negocios. Ese es nuestro ADN y en ese sentido trabaja nuestro equipo”, señaló Daniel Zanetti, director del evento que celebrará su 10.º aniversario el año que viene.

El grupo que mencionó el dirigente está liderado, en Brasil, por las ejecutivas Thaís Del Ben, gerente de Marketing y Comunicación; y Bianca Pizzolito, gerente de Ventas para Brasil y América Latina de WTM Latin America, desde donde se toman decisiones estratégicas, incluso con relación al formato de los pabellones. “En esta edición apostamos por una feria más integrada, con pasillos que interconectan todos los stands. Esto nos brindará un evento aún más fluido”, dice Pizzolito.

Asimismo, la ejecutiva anticipó que hay indicadores que ya se pueden observar con respecto a los nombres de los expositores, incluso después de las conversaciones que se dieron durante WTM Londres, celebrada recientemente: “Somos optimistas en relación con la participación de países que ya estuvieron en otras ediciones y quieren retomar, y con destinos que aún no participaron y quieren debutar en la edición latinoamericana. Además, seguimos apostando a la importancia y rol estratégico de América Latina y del turismo regional interno”.

Los expositores representan a destinos, hoteles, resorts, aerolíneas, DMC, empresas de tecnología y empresas de alquiler de vehículos, además de turoperadoras. En este sentido, la Tour Operators Area ha ido creciendo con el correr de las ediciones y convirtiéndose en un gran referente en WTM Latin America.

Los negocios continúan siendo el pilar que guía el área de exhibición, el cronograma de conferencias y la ejecución de los programas de compradores invitados. En ese sentido, los programas Hosted Buyers y WTM Buyers Club (dirigidos a compradores nacionales e internacionales) y el Agente en Ruta (que viabiliza la participación de agentes de viajes de todo Brasil), además de otros profesionales del turismo, están confirmados.

Los profesionales participantes pueden organizar su jornada en el evento a través de la plataforma de agendamiento de reuniones que les permite encontrar nuevos contactos e impulsar los negocios. Además, el sistema garantizó, en 2022, más de 6000 encuentros preprogramados. “Hicimos una gran inversión y fuimos muy asertivos para que los participantes pudieran planificar y aprovechar al máximo el evento a partir del ingreso de información, análisis de datos, contenido y números sistematizados. Estamos avanzando para hacer que el evento sea cada vez más inteligente. Este es el futuro”, añadió Pizzolito.