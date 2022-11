Todos los reconocimientos de la gran noche del turismo

Los Premios Bitácora incluyeron la entrega de diez distinciones a organismos de los sectores público y privado, funcionarios y empresarios del sector. Un repaso por cada uno de ellos.

La semana pasada, en el marco de los Premios Bitácora, se hizo la entrega de diez reconocimientos que estuvieron destinados a entidades de los sectores público y privado, gobernadores y empresarios del sector.

Al comienzo de la gala, que se llevó a cabo en Mansión Tango, Germán Paoloski, conductor del evento junto a Victoria Domingo, indicó que el primer reconocimiento iba a ser para el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Uno de los argumentos que destacaron los hermanos Marcelo y Claudio Frontale, directores de Mensajero Producciones, para distinguir a la cartera ubicada en Suipacha 1111, fue el hecho de dar respuestas a todos con la inmediatez necesaria, en un contexto económico complejo. Incluso, a pesar del escenario oscuro que por momentos vive la Argentina. A su vez, resaltaron que el MinTurDep finalmente apostó por la tercera edición del Previaje y ya confirmó la realización del Previaje 4.

Posteriormente, el segundo reconocimiento fue para el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por ayudar a que el turismo contribuya al crecimiento de las economías locales. Si una provincia decide que el turismo sea su política de Estado, queda a la vista de todos. Por eso es que el crecimiento de la actividad en Jujuy es tan destacado, atravesando las fronteras del país. “Poner los recursos provinciales al servicio de la actividad hablan de lo importante de la consolidación jujeña como destino turístico y empresarial, trabajando en conjunto con el Gobierno nacional, como por ejemplo pasó con la obra de la nueva torre de control en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán”, explica la argumentación del reconocimiento.

Si bien se esperaba la presencia en la gala de Morales, por cuestiones de agenda no pudo viajar hacia Buenos Aires, aunque grabó un mensaje a través de un video: “Muchas gracias, Marcelo (Frontale). Muchas gracias a Mensajero Turístico por la distinción. Es un honor recibir este premio y que seamos reconocidos en esta oportunidad. Hasta último momento estuve haciendo esfuerzos para poder estar allí presente, pero Fede (Posadas) les contará lo que me pasó y me representará una vez más de la mejor manera”.

“Los espero por Jujuy, y en alguna oportunidad que esté por Buenos Aires, iré a agradecerles personalmente. Sigamos todos juntos, trabajando y fortaleciendo el turismo, que es una políticas activas más importantes que tenemos los gobiernos para nuestro pueblo y para la comunidad”, agregó.

La concientización, la empatía y el fútbol de alguna manera suelen estar vinculadas en muchas de las charlas y las acciones que lleva adelante todo el equipo de Mensajero Turístico. Teniendo en cuenta la importancia que se le otorgan a estos conceptos en la vida en general, el staff liderado por los hermanos Frontale alegó que la unión trae resultados positivos a través del apoyo entre dos organizaciones o entidades, sobre todo si se puede ayudar a quienes más lo necesitan.

Por dicho motivo, la visibilización de las personas que padecen Condiciones dentro del Espectro Autista adquiere otro nivel cuando se lo hace por medio del fútbol, acaso el deporte más popular de la región. Concientizar y elaborar estrategias de capacitación es el reto que asumieron hace cinco meses cuando ambas entidades firmaron un tratado conjunto. La iniciativa ya está dando resultados, motivo por el cual se entregó un reconocimiento para Blue Elephant Foundation (BEF) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El siguiente reconocimiento fue para el equipo de Marca País, por crear un distintivo que une a los argentinos que le permite posicionarse a nivel mundial. “Para lograr que los extranjeros tengan cierta empatía y quieran conocer a la Argentina, es fundamental llevar adelante un plan estratégico que permita exhibir los mejores atributos a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, lo que significa una señal de excelencia y prestigio”, agregaron.

Y si de presencia se habla, es imposible no citar al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, quien captó la mirada de muchos invitados que estaban presentes en la entrega de los Premios Bitácora. “Mucho se habla del trabajo en conjunto que hacen los sectores público y privado, además de los resultados positivos que permite esta alianza. Por la gestión de la gobernación y de los prestadores se logró la Ley de Turismo, un tema en el que se viene trabajando desde hace muchos años, que además le permitió obtener una financiación para tener más promoción nacional, regional e internacional”, explica el reconocimiento.

“Como gobernador de Chubut, siento un orgullo muy grande al recibir un reconocimiento en los Premios Bitácora 2022. Es una manera de destacar el trabajo que hace la provincia en materia turística porque todos contribuyen a su posicionamiento tanto a nivel nacional como internacional”, indicó Arcioni.

“Desde el primer día de gestión nos propusimos sumar al turismo como industria. Este reconocimiento indica que lo hemos logrado. Tenemos mucho camino por recorrer, pero sentimos una satisfacción enorme, un orgullo y una emoción muy grande por lo que representa la actividad para Chubut”, agregó al respecto.

Uno de los reconocimientos que estaban proyectado, pero que no pudo darse en vivo por cuestiones ajenas a la editorial, fue el de YPF. Considerada como la empresa más grande del país y un símbolo no sólo de progreso económico, sino también de construcción de soberanía nacional e integración territorial. De acuerdo a los fundamentos para obtener el reconocimiento entregado a Santiago Carreras, gerente de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de YPF, se destaca el hecho de tener la energía y la pasión por lo que hacen.

“Estas características son las que se encarga de llevar como bandera a todos los puntos del país, para sumar proyectos que acerquen la cultura a las comunidades, y a otras partes del mundo, contribuyendo al posicionamiento de la Argentina. Por ejemplo, el Mural de Maradona, el más grande del mundo, que seguramente será un atractivo turístico esencial para quienes visiten el país”, indicaron.

Reactivar un sector que estuvo frenado por completo es un desafío que no todos pudieron asumir. Sin embargo, los miembros del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), encabezados por su secretario ejecutivo, Ricardo Sosa, alcanzaron la meta más preciada. Hoy en día, el país tiene cifras muy cercanas a lo que era antes de la pandemia, teniendo en cuenta que los mercados de mayor interés para la Argentina siguen pensando en traer pasajeros al territorio nacional, mientras que las aerolíneas internacionales no solo volvieron, sino que sus proyecciones indican que van a necesitar sumar más frecuencias a corto plazo.

De acuerdo al reconocimiento otorgado al Inprotur por recuperar el lugar que tenía la Argentina a nivel mundial y superar las propias proyecciones, el secretario ejecutivo Sosa destacó que “para cualquier persona, un reconocimiento es una caricia al alma”. “Es un premio al trabajo de todo el equipo que no solamente está integrado por las 50 personas que integran el Inprotur, sino por los 120 integrantes de diferentes que nos acompañan em distintas ferias internacionales”, sumó.

Luego, el funcionario santiagueño indicó que el objetivo es recuperar lo más pronto posible el 100 % de la cantidad de turistas de la prepandemia: “Consideramos que en abril / mayo de 2023, finalmente alcanzaremos un 100 % de recuperación del movimiento turístico, por lo tanto, nos quedarán varios meses por delante, entendiendo que habrá un crecimiento que ojalá llegue a un 8 o un 10 % hasta fines del año que viene”.

El sector privado también tuvo su momento destacado durante la gran noche del turismo. En ese sentido, Gustavo Hani, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), fue reconocido por el apoyo brindado al empresariado turístico. Entre los motivos principales por los que fue distinguido el dirigente, se resalta el hecho de haber apuntalado a sus pares cuando más lo necesitaron, mientras sumaba el desafío de presidir dos entidades del sector al mismo tiempo (CAT y Faevyt).

De hecho, también asumió la responsabilidad de llevar adelante la FIT en un contexto complejo como lo fue diciembre de 2021. En efecto, los frutos se vieron en la edición de 2022, que fue una de las históricas por el despliegue de los destinos y récord en cantidad de visitantes.

Un rato antes de finalizar la gala, Oscar Herrera Ahuad, gobernador de Misiones, fue reconocido por incluir al turismo en la diversificación productiva de la provincia. “En los últimos años, el destino atravesó un cambio de paradigma que estuvo relacionado con el posicionamiento del turismo como actividad productiva. Por ejemplo, antes solamente se tenía en cuenta al té, al tabaco, a la yerba y a la pasta celulósica como industria preponderante. En la actualidad, con el crecimiento exponencial del turismo en la provincia, se sumó otro rubro a los principales del destino como el turismo”, señalaron.

“Estoy muy feliz por haber recibido un reconocimiento en los Premios Bitácora. En realidad, es un premio para todo el pueblo misionero, especialmente para la industria. Quiero resaltar el trabajo que hacen todos por un turismo sustentable en Misiones. La provincia es cada vez más grande en materia turística y eso se debe a los guías de turismo, las empresas, los taxistas y todos aquellos que transcurrieron tiempos muy difíciles. Afortunadamente pudieron demostrar una formidable recuperación en estos últimos años”, detalló al inicio de su discurso.

“Hacia 2023, buscaremos seguir sosteniendo los diferentes esquemas de programas nacionales y provinciales que tenemos, que a su vez están vinculados al turismo. Tenemos la gestión de mayor conectividad, incluso, en una primera parte pusimos en condiciones el aeropuerto de Posadas. Todo esto nos da la posibilidad de generar lo mejor que está a nuestro alcance para tener cada vez más un mejor turismo en el sur y en el centro de la provincia. Otro objetivo es poder concluir el aeropuerto de Puerto Iguazú y finalizar otras obras que estamos realizando. Por último, queremos generar más eventos deportivos ligados a la actividad turística, teniendo en cuenta los buenos resultados que obtuvimos este año”, culminó al respecto.

Por último, Carlos Alonso, socio gerente de Tucano Tours, recibió un reconocimiento por mantenerse 35 años a la vanguardia en el sector. “Es posible que esta distinción sea distinta a los anteriores por todo lo que pasó la empresa durante la pandemia. No tuvimos horario laborales, empezábamos a las 7 de la mañana, no teníamos sábados ni domingos. Yo por estar manejando el timón tenía que decirles que vayan a comer con sus familias”, aclaró.

“Estamos empezando de nuevo a crecer. Crecimos más, porque durante toda la pandemia fuimos el único consolidador que se dedicó de lleno a las agencias de viajes, sin darle soporte a ninguna online, porque ya teníamos suficiente con ellos”, finalizó.