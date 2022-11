Jumeirah, exclusividad para viajeros de lujo

Representantes de la cadena presentaron ante el mercado local los atributos de los 26 hoteles con los que cuentan y que están ubicadas en Oriente Medio, Asia y Europa.

La cadena de lujo emiratí, Jumeirah Hotels and Resorts, que forma parte de Jumeirah Group y que desde hace casi 20 años es integrante del Dubai Holding, cuyas inversiones corporativas pertenecen al jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum.​

En el camino de la reactivación y con el retorno de la ruta entre Dubái y Buenos Aires, vía Río de Janeiro (ver nota), la marca comenzó a mostrar mayor interés en el mercado nacional. Ante este escenario, ejecutivos de la compañía participaron de un brunch en La Mansión del Four Seasons para presentar a la prensa local los hitos de la cadena.

La presentación estuvo encabezada por Mauricio Menéndez y Adriana De Lorenzo, de Personal Hotel Consulting, empresa representante de la cadena en el país.

“No hay duda de que vivimos en tiempo sin presentes. A medida que la industria hotelera continúa con su camino hacia la expansión a nivel mundial, debemos contarles lo que hemos hecho y aprendido en los últimos dos años. Este período nos llevó a ser ágiles, a evolucionar y a adaptarnos a las necesidades de los viajeros de lujo de hoy”, destacó Miet Saelens, Senior Director Communications del grupo, en el inicio de la presentación.

En este sentido, destacó que Jumeirah Hotels and Resorts se desarrolla sobre tres pilares: servicios, más allá de las expectativas; experiencias gastronómicas exclusivas y arquitectura y diseño sorprendente. Actualmente, la cadena cuenta con 6200 millones llaves en 26 hoteles en Oriente Medio, en Europa y en Asia. “Nuestras propiedades han recibido el reconocimiento mundial. Desde el icónico Burj Al Arab, insignia del grupo, hasta el paradisíaco Maldivas en la isla Olhahali pasando por la dolce vita inspirada en el arte de la isla de Capri”, describió Saelens, a los hoteles más destacados del grupo. Asimismo, remarcó que hay una selección ecléctica de experiencias para todos los viajeros de lujo.

El primero en tomar la palabra fue Ermanno Zannini, regional Vice President Southern Europe and General Manager y responsable del Capri Palace y del Jumeirah Port Soller Hotel & Spa. Con respecto al primero, destacó la vista al Golfo y que tiene un mix de tradición y contemporaneidad, con su Museo de Arte contemporáneo. Sobre el segundo, describió que es un espectacular oasis en lo alto de un acantilado, con vistas panorámicas y un magnífico spa.

Un punto relevante es que los ejecutivos explicaron a Mensajero que tanto Argentina como Brasil y México son los principales mercados para la cadena en Latinoamérica. De hecho, la misma presentación que se realizó en Ciudad de Buenos Aires, también tuvo lugar un día después en San Pablo.

Luego, fue el turno de Aaron Kaupp, Regional Vice President Northen Europe and General Manager; Ruztique Toscano, Global Director Of Sales America; y de Jonas Malheiro, Vice President Sales & Marketing Europe and America. Este último hizo un repaso por las propiedades en Maldivas, como el que se inauguró hace un año, el Jumeirah Maldives Olhahali Island. Además de las cristalinas aguas turquesas del Atolón Malé del Norte, el ejecutivo destacó la vida serena frente al mar y sobre el agua para experiencias maravillosas para los huéspedes que ofrece la propiedad.

A su vez, se destacó el Jumeirah Bali que abrió este año y que está ubicado en la región de Uluwatu. Al respecto, puntualizó en que el complejo ofrece un destino inigualable para estar en contacto con la naturaleza, así como las propuestas para reconectarse y encontrar el equilibrio interior.

Con un perfecto español, Olinda Morais, Senior Director of Sales & Marketing, se refirió al Jumeirah Beach Hotel, que está integrado por cinco hoteles, el Madinat Jumeirah, Jumeirah Dar Al Masyaf, Jumeirah Mina A’Salam, Jumeirah Al Qasr y el Jumeirah Al Naseem. “Es un hotel horizontal, no vertical. Cada uno tiene en el ingreso una puerta de madera, que cuando se atraviesa es la puerta al paraíso”, relató la ejecutiva.



A su vez, se refirió a la renovación completa de las ultra exclusivas Villas Malakiya en el Jumeirah Dar Al Masyaf de inspiración árabe. “Malakya es el que llaman más pequeño, solo tiene 7 llaves. Abre a mitad de diciembre y es el más exclusivo de Dubái”, puntualizó. Así como la reforma integral de las suites, habitaciones y salón de baile de Jumeirah Mina A’Salam. De esta manera, le dio paso a su vecino de playa: Giovanni Beretta, General Manager Burj Al Arab.

“Voy a hablar de tres hoteles. El más viejo, el más nuevo y el mejor de todos”, anunció. A su vez, describió que en Dubai hay 3 kilómetros de playa, y que los que nombró Morais están ubicados de un lado y del otro están los que son representados por una ola, que cumplió 25 años y es el Jumeirah Beach Hotel; un bote y una vela, el Burj Al Arab . Con respecto al segundo, destacó que será el Jumeirah Marsa Al Arab que se inaugurará en el tercer trimestre de 2023.

Para cerrar, los ejecutivos destacaron que todos los hoteles son para familias, incluso hay piscinas para niños pequeños que tienen las profundidades adaptadas a ellos. A su vez, puntualizaron en que si bien no tienen un sistema de all inclusive, esto es porque sus programas no incluyen las bebidas alcohólicas. Además, en el caso de los hoteles de Dubái, que están cerca entre sí, los huéspedes pueden alojarse en uno, pero ir a los restaurantes del otro, lo cual aumenta la oferta gastronómica.

Finalmente, entre las características que los diferencian, De Lorenzo indicó que un punto fuerte es que la cadena tiene convenio con Talise Spa, que hace que la experiencia de bienestar en las propiedades sea destacada.