Los vinos de Argentina enamoraron a un piloto de Fórmula 1

Valtteri Bottas pasó unos días en Mendoza, provincia ícono del enoturismo no sólo en el país, sino también a nivel mundial.

Al pie de la Cordillera de los Andes, Mendoza es una referencia absoluta del vino y del turismo. De hecho, es donde se produce uno de los mejores Malbec del mundo. El destino es sinónimo de buen vivir, de experiencias de alta gama, pero también de naturaleza y aventura, de gastronomía de excelencia e historias apasionantes.

Esa atracción que genera Mendoza hace que diferentes personalidades destacadas del ámbito internacional la visiten año tras año. En este caso, Valtteri Bottas, piloto automovilístico y uno de los grandes animadores de la Fórmula 1, decidió pasar unos días en tierras mendocinas para disfrutar del sol y degustar algunos de los vinos más representativos del mundo.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) celebró la visita del finlandés, quien reflejó su gusto por Argentina y por Mendoza a través de sus redes sociales, en las que Bottas cuenta que está en el país por el Malbec y las vistas. El sueño de Bottas está cumplido. El paraíso continúa abierto a todos los viajeros y viajeras del mundo. Y lo mejor es que está en Argentina.

I’m here for the Malbec 🍇

And the views 🇦🇷#VB77 #Medoza @tiffanycromwell pic.twitter.com/6dNe977rVD

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) November 2, 2022