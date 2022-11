La Asamblea del CFT, entre acuerdos, crecimiento y consenso

Funcionarios y dirigentes hicieron balances, dialogaron sobre el presente de los destinos nacionales, firmaron convenios y presentaron eventos a futuro.

Ayer se llevó a cabo la 160° Asamblea del Consejo Federal de Turismo, en la que estuvieron presentes funcionarios y dirigentes de los sectores público y privado. Durante este encuentro, los representantes de las 24 provincias expusieron sus situaciones y proyecciones, principalmente para la temporada de verano, entre otros temas.

En la previa de esta cita, Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis; Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación; y Luis “Piri” Macagno, secretario de Turismo provincial, recorrieron el Paseo del Lago, que fue reinaugurado y forma parte del programa 50 Destinos.

Posteriormente, las autoridades se dirigieron al salón Caja de los Trebejos del Hotel Internacional Potrero de los Funes, y encabezaron el encuentro al que también asistieron Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística de la Nación y Sebastián Giobellina, presidente del CFT, entre otros funcionarios.

Los acuerdos establecidos

En primer lugar, hubo una firma de un Acta de Intención entre el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y el Gobierno de San Luis, con el objetivo de desarrollar y financiar proyectos vinculados al programa Ruta Natural.

Luego se estableció un decreto de adjudicación a favor de la empresa LUMMA S.A para la construcción de un centro de convenciones en Villa de Merlo. Entre las amenidades que tendrá la propiedad, resaltan el hall de recepción, distribución y exposiciones, tres salas de convenciones con capacidad total para 400 personas, dos núcleos sanitarios, un área administrativa y salas de reuniones, una cocina equipada para eventos gastronómicos, bar interior y exterior, y dos áreas de esparcimiento exteriores.

Posteriormente, se acordó el decreto de adjudicación a favor de la empresa DEL CERRO S.R.L. del Parque Recreativo Valle Del Conlara – Concarán. La obra incluye el rescate y la refuncionalización del predio, además de incluir las instalaciones de la antigua planta potabilizadora de agua de la localidad. También contempla la construcción del nuevo núcleo sanitario y el reciclado de construcciones existentes para que funcionen como proveeduría, oficina administrativa, sala de primeros auxilios y estación de filtrado. Incluso, abarca el tratamiento de los espacios exteriores y la construcción de un portal de ingreso.

La palabra del gobernador

En primera instancia, Alberto Rodríguez Saá habló acerca de la ubicación privilegiada de Potrero de Los Funes en el corazón de las Sierras Centrales. “Tenemos la mayor cantidad de grandes presas de Argentina. Acá había una hostería, y en 1973 se empezó a construir el hotel Potrero de Los Funes, que se terminó de edificar con la democracia”, detalló.

Posteriormente, el mandatario provincial hizo hincapié en la importancia del turismo para el desarrollo económico. “Nosotros somos militantes, soldados en el mundo de los sueños, pero para ejecutarlos somos comandantes. Los sueños existen para ser cumplidos, y si no se cumplen, se convierten en pesadillas”. Antes de pasar a un cuarto intermedio, Alberto Rodríguez Saá le entregó regalos al ministro Lammens y se despidió con un mensaje: “Gracias, bienvenidos. ¡Viva el turismo!”.

Un buen anfitrión

Una vez que terminó su discurso el gobernador Rodríguez Saá, continuó Luis “Piri” Macagno, quien destacó que “el 83% de la actividad turística se concentra fuera de las principales ciudades de San Luis”, por lo que la distribución económica en la provincia “es muy equitativa”.

“El hecho de que San Luis sea sede de la Asamblea del CFT es un reconocimiento enorme a tantos años de trabajo en la provincia. Vemos un crecimiento sostenido de llegadas a nuestros destinos, por lo tanto, este tipo de encuentros nos sirven para aprender del resto de las provincias y, en paralelo, para potenciar nuestras capacidades”.

El camino del consenso

Bajo su rol de presidente del CFT, Giobellina pidió expresamente que todos los funcionarios presentes en la asamblea continúen trabajando juntos, además de fomentar la interacción a través del contacto: “Hoy hablamos por Zoom con funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación. Fue un encuentro muy positivo, nos pusieron al día sobre trámites que se están llevando a cabo al día de hoy con respecto al transporte de buses y Trenes Argentinos. Además, hemos dialogado con la Administración de Parques Nacionales para interiorizarnos en acciones que están realizando al día de hoy”.

Respecto a la asamblea, el funcionario provincial remarcó que fue muy positiva y marca el camino para seguir consensuando a través del CFT, con el objetivo de seguir creciendo a través del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Posteriormente, Giobellina brindó detalles acerca de las principales inquietudes que trasladaron las provincias en este encuentro del CFT: “Hay muchos temas que no han podido entrar por una cuestión de agenda. Uno de los principales es la conectividad digital, ya que hay muchas localidades turísticas del interior del país en las que no disponemos de fibra óptica para proveer de Internet a un destino en particular. De todos modos, seguramente lo abordaremos en la próxima asamblea que se hará en Bariloche”.

Otro de los temas que preocupan al sector están ligados a las rutas nacionales que unen destinos turísticos del interior: “Próximamente pediremos reuniones con funcionarios de Vialidad Nacional para que nos puedan contar cuáles son las principales proyecciones que tienen en obras de aquí en adelante”, remarcó el presidente del CFT.

El crecimiento, clave para Lammens

Al inicio de su discurso, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación reconoció públicamente el trabajo que está realizando San Luis en materia turística: “La provincia ha entendido perfectamente la importancia que tiene la actividad, el desarrollo, la infraestructura y la formación. Sin dudas, es un ícono de la Argentina”.

“El turismo empieza a ser una actividad observada por el empuje de su crecimiento, por los grandes números que reflejan la recuperación de empleo y de crecimiento interanual económico. De todos modos, el gran desafío que tenemos por delante es el turismo receptivo”, sumó.

Por último, respecto a la medida que anunció ayer junto al ministro de Economía, Sergio Massa, el funcionario dejó en claro que es muy importante para terminar de consolidar la recuperación, y sobre todo, para recuperar el turismo receptivo: “Es nuestro deber retomarlo en 2023. Sin dudas, esta medida será un gran estímulo para recuperar viajeros extranjeros, principalmente de Europa”.

La preponderancia del rol de la mujer

Otra de las oradoras de la 160° Asamblea del Congreso Federal de Turismo fue nada más y nada menos que Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística de la Nación. En diálogo con Mensajero, la funcionaria remarcó que el encuentro fue muy positivo y diferente a la vez: “Le hemos dado la posibilidad de estar presentes a otros organismos para que puedan venir y comentar qué están haciendo”.

“El turismo tiene una gran transversalidad, con la que requiere mucha conexión con otros organismos del Estado. Hemos convocado a los actores principales del sector para que participen en el crecimiento del turismo sostenible, el transporte, las políticas públicas que se implementan. Por ejemplo, Parques Nacionales ha sido un aliado estratégico, por lo tanto, asumimos un compromiso en todo lo que se vincula con la infraestructura como la promoción”, sumó al respecto.

“Estamos en un momento económico complejo, pero queremos trabajar de manera colaborativa para hacer políticas públicas, efectivas y acordes a las necesidades de todas las provincias”, finalizó.

El rol del sector privado

Andrés Deya, presidente de la Faevyt, presentó los resultados de la Feria Internacional de Turismo de este año. El reciente titular de la federación destacó a los municipios que tuvieron stands (además de sus provincias, la presencia de La Trochita, las variadas Fiestas Nacionales y las rondas de negocios, entre otros.

Luego fue el turno de Fernando Desbots, presidente de la Fehgra, quien hizo una presentación sobre el portal ReservAR Alojamiento que promueve la oferta formal y le ofrece al viajero una plataforma de alojamientos registrados. A su vez, el dirigente destacó que, además de nuclear solamente a establecimientos habilitados, es de utilidad para alojamientos que no utilizan herramientas digitales.

El Norte, bien posicionado

Luego fue el turno de las IIº Jornadas Nacionales de Turismo del Vino, que tendrán lugar el 24 y el 25 de noviembre en Salta. En este contexto, Mario Peña, ministro de Turismo y Deportes provincial, destacó que ya cuenta con 400 inscriptos y resaltó cómo se potenciarán las Jornadas con la Ruta del Vino en la provincia.

Por último, quedó confirmado que la sede de la 161ª Asamblea del CFT será Bariloche, a partir del 1° de diciembre; mientras que el Foro Nacional de Turismo se llevará a cabo el 23 y el 24 de mayo de 2023 en Ushuaia.