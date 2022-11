Coldplay, la banda preferida de los hoteleros porteños

En la Ciudad de Buenos Aires, entre enero y agosto del año hemos recuperado el 80% de las plazas hoteleras con respecto al mismo período del 2019, superando las 50 mil plazas disponibles (52.400 total).

La semana pasada hubo un promedio de 92% de ocupación hotelera, y está semana del 91%

Son los % más altos del año

Semana santa tmb paso el 90%, pero con menos plazas disponibles

Vacaciones de invierno había tenido ocupación promedio del 70%

Finde largo de agosto hubo 68%

Finde largo de octubre 84%

Gabriela Akrabian

La realidad es que en esas fechas no solo por el recital de Coldplay, que sí traccionó mucho, sino que hay muchos eventos, como Bud Banny y Luciano Pereira, septiembre, octubre y noviembre son de temporada alta, entonces desbordaron la plaza.

Los eventos traccionan mucho, por eso siempre remarcamos al gobierno de la ciudad para que hagamos eventos. Esto también se dio con los maratones porque los fines de semana de las maratones la ciudad colapsaba de turistas. Lo cual es buenísimo, pero tenemos que seguir trabajando para promoverla como un destino de eventos y fomentar también este tipo de acontecimientos.

Ya queremos que vuelva coldplay el año que viene o cualquier oto recital.

Eso fue también un miedo, porque teníamos muchas reservas y cuando se dieron de baja en Brasil dijimos “sonamos”, si no hubiera estado coldplay estaríamos al 50 %.

A partir de agosto y septiembre ya estábamos teniendo reservas y consultas de las agencias con el corporativo que trabajábamos y veíamos que las mayores consultas eran los días que iba a tocar Coldplay.

Cuando canceló Brasil también hubo como un repunte. A medida que se iban arreglando las fechas en su momento, allá por abril,, eso también generó mucho ruido. No es muy común que un grupo así toque tantas fechas en un lugar. Entonces eso también despierta un interés diferente.

Hay mucha gente regional, pero todo lo que es países limítrofes sí se nota en la calle. Por ejemplo, también la marcha del orgullo gay eso tracciona mucha gente, con la parade. Son todos acontecimientos que hacen que la ciudad tenga actividad y que la gente se tiene en venir. Además, se adelantaron los viajes de diciembre porque con el comienzo del mundo es como que el 20 termina el año. Entonces todo lo que era del 20 de noviembre al 15 de diciembre, que es cuando por lo general cae bastante porque están todos reparándose para las fiestas, todo eso se rebalsó la plaza.

La estadía se incrementó, está en promedio 3 días. Antes era 1 o 2. Las ocupaciones van de viernes a domingos. Prepandemia, octubre y noviembre es temporada de congresos, que ahora no hay o no tan masivos como de 4 mil o 5 mil personas. Se están reactivando, pero no a ese nivel.

Los fines de semana largo también se trabajaron bien, pero depende de los hoteles. Hay llegada del exterior, pero también del interior, en especial cuando desbordan las plazas de la costa, entonces se vuelcan a la ciudad, pero en menor medida que el resto del país. Por eso son importantes los fines de semana largo y los eventos que hay que eso es lo que tracciona en especial en verano.

Constantemente se plantea, se debate, se hacen propuestas como la semana del turismo desde la asociación, hicimos la semana de la gastronomía, intentamos generar, y apoyar. Siempre tratamos de generar actividades ala aire libre para que la gente tenga actividades tanto pagas como gratuitas.

Nosotros en verano tenemos temporada baja, así que nosotros vamos en la contra que va todo el país. Dada la escasez de habitaciones que había, quizás hubo una por la variación, pero por la escasez que había. Hoy la hotelería de la ciudad en términos de precios es la más baja del país.

La variación de tarifa ni siquiera acompaña la inflación, si hubo en día puntual de octubre y noviembre por la demanda.

Yo creo que en el valor del dólar alguien que está pagando 1500 euros para valor, no van a sacar este cálculo, porque somos muy baratos para venir. Hay que hacer promoción, visibilizarnos.

Roberto Brizuela

Si, la verdad es que la ciudad ha tenido uan gran demanda y uno de los atractivos más importantes fue sin duda alguna Coldplay porque hubo un mix de cosas que han hecho una situación perfecta para hacer que la gente venga a alojarse y a ver estos shows. Primero el artista que es muy bueno, el show que es escelente y segundo la cantidad de shows, tercero el lugar por la gran cantidad y cuarto la capacidad que tiene la ciudad de bUenos Aires. Y para los extranjeros que han venido de países en los que no se han presentado el show o no han conseguido entradas, tiene a su favor un tipo de cambio más conveniente y cerró una situación perfecta para esto.

Si bien hubo desde ya mucha gente del interior de pasajeros que vieneron. Aún no hay porcentajes y luego vamos a hacer una encuesta para analizar la situación pero como todaví ano terminó no te puedo decir. Las ocupaciones son altas para las próximas fechas.

Justo estaba pensando si había pasado en algún momento, pero creo que nunca había pasado un show tan largo y que tampoco se ha combinado una situación como la actual, entonces es un poco difícil para compararla. Tal vez los Rolling cuando vinieron , pero no hicieron tantos shows y el tipo de cambio no era el mismo, la brecha cambiaria no era la misma. Yo creo que es incorporable.

La ciudad de Buenos Aires bajó radicalmente su ocupación y también cambió el tipo de huésped que se aloja. Por un lado cambia la ecuación de los días de la semana, normalmente había una ocupación de lunes a jueves con corporativos muy importante, y luego de pasajeros los fines de semana. Ahora tenés una demanda alta a partir del día jueves hasta el domingo y después bastante más tibia durante el resto de los días de semana. Obviamente, eso no lo podés equiparar a datos anteriores. Eso hace que te cambie todo, sobre todo desde la organización dle hotel.

Todo lo que sea que se esté organizando para ofrecer como alternativa hacia los turistas siempr es bienvenido. No solamente viene el turistas del exterior que todvía no ha terminao de arribar por otros facores como conectividad, europa con problemas prlitoco y de guerra, pero vos tenes que ofreer ala ciudad de buenos aire con nuevos atractivos y que son repetintes del destino tanto de papises limitrofes como lso mismo argentinos. entonce shyq eu darle sun extra. Y en ese sentido sentido tengo que reconocer que el ente de turimso esta haciendo un buen trabajo desde hace bastante tiempo te diria que desd ela cuarenten, ni vien huvo una posivilivdad de a mnoverse, empezó a hacer una serie de acciones en el resto del país,demostrand una cantidad de nuevos ciruitos, propuestas, canbios en lso diferente abriiios y diferentes ejes y eso terminó redundando en que tanto el que viene de la provincia de Buenos AIres, como córdoba destinso más cercanos que puedne venir en auto o algunso que han venido tambipen en avion del resto del pais buscando y encontrando cosas nuevas. Te da una tarctivo interesante.

La estadpia habia casos de 5 noches, no la mayoria, Poruqe cuando combina los fines de sema era esos dias pero cuando el orgen del huesped es mas lehano se quedan más días.

las tarifas es oferta u deamda, son pllpiticas de venta de cada uno. En general jan estado cubriendo la demana de cada huesped.