Turismo LGBT: “Gnetwork es un faro en la región”

Durante el acto de apertura institucional, Pablo de Luca, presidente de la Ccglar, resaltó el lugar que alcanzó el evento en estos 15 años de realización.

Ayer por la tarde, se realizó la Apertura Institucional del clásico evento que lleva a cabo anualmente la Ccglar: Gnetwork 360. El acto inaugural tuvo lugar en el Salón Azul del Congreso de la Nación y contó con la presencia de los principales dirigentes del sector, funcionarios nacionales y de Uruguay, que es el país invitado.

En primer lugar, Pablo de Luca, presidente de la Cámara de Comercio LGBT Argentina (Ccglar), agradeció el apoyo de todos los actores, como la Embajada, Visit Argentina y Aerolíneas Argentinas. Asimismo, destacó que después de 15 años lograron que el evento tenga una versión en Madrid (ver nota) y que el encuentro se ha transformado en “un faro en la región”.

Al respecto, puntualizó en que los miembros de la comunidad viajan mucho y eso se refleja en la fuerte presencia de las aerolíneas participando de Gnetwork, y en este sentido agradeció en especial a Delta y a Uruguay, que está participando como Destino invitado.

Antes de cerrar su exposición, se refirió a que este fin de semana se va a realizar en Buenos Aires la Marcha del Orgullo, que promete ser la más grande de la historia: “Seremos un millón celebrando la diversidad. Sigamos compartiendo y celebrando juntos”.

Acto seguido, le dio la palabra a Marcelo Capdevila, director General para América Latina de Grupo Gea, quien destacó: “La única forma de poder llevar adelante nuestros negocios es con generosidad, amor, inclusión, verdadera”. Asimismo, explicó que la propuesta desde Grupo Gea, empresa a la que definió como que trabajan con libertad, como emprendedores, es que se arriesguen porque el turismo LGBT o la diversidad no solo es un negocio, si no que es un estilo de vida que no podemos perder los empresarios. “Invitó a los privados a que incluyan cada vez más gente del colectivo”, remarcó.

Por su parte, Lucas Delfino, presidente del Ente de Turismo de Ciudad de Buenos Aires, resaltó que desde el destino ya se trabaja desde hace tiempo en lo vinculado con la inclusión y que es pionera en estos lineamientos de políticas públicas.

A su vez, comentó que junto con la cámara están trabajando para el posicionamiento de la ciudad y que firmaron un acuerdo tripartito para el proceso de concientización del trade porteño. “Para nosotros es un orgullo cómo lo venimos trabajando”, analizó.

La Embajadora de la Cancillería Argentina, Alba Rueda, también hizo hincapié en que la seguridad para la comunidad es una función clave: “Poder habitar en los espacios públicos y tener un compromiso vinculado a nuestra seguridad es una de las marcas por las que Argentina es tan importante para el colectivo. Así como lo vinculado a la protección de derechos”.

Asimismo, remarcó la implementación del sello Todes bienvenides, que permite que los miembros del colectivo se reconozcan dentro de los espacios turísticos.

Sin embargo, mencionó que a pesar de los derechos, subrayó que aún existen mundos profundamente desiguales. “No se trata solo de pobreza y poblaciones desiguales y es ahí donde hace falta la presencia del estado. Ninguna economía próspera en desigualdad”, señaló. Al respecto, el cupo trans -indicó- que permite visibilizar la situación laboral de las personas del colectivo.

“La calidad de las empresas también se mide con la inclusión laboral. Tenemos que trabajar contra los discursos de odio, porque eso baja la calidad de lo que la comunidad valora.

Tenemos un enorme rol en la protección de derechos”, ponderó.

Por parte del destino invitado, Roque Baudean, director nacional de Turismo de Uruguay, dijo que los pone muy contentos que las nuevas generaciones, todo lo referido a la inclusión, lo tienen naturalizado. “Uruguay tiene leyes que nos han llevado que cuando nosotros participemos en conferencias de este tipo no tengamos que preocuparnos en leyes, si no concentranos en cómo construir la oferta turística para este segmento. Nos pone muy contentos que se respeten los derechos civiles, al igual que ocurre en Argentina”, apuntó.

Sebastián Giobellina, presidente del Consejo Federal de Turismo (CFT), remarcó que los 15 años de Gnetwork son resultado de un trabajo, constante y sostenido, de la 0cCglar, estimulando la definición de este segmento. “El turismo no es un producto, sino que todos los productos y servicios nacionales son LGBT”, analizó. Además, agregó que el desafío sigue siendo grande y estimulante, para que Argentina pueda seguir teniendo un país amplio y respetuoso de la diversidad.

Otro de los oradores de la tarde fue Ricardo Sosa, secretario ejecutivo del Inprotur, quien se refirió a las acciones que vienen realizando junto con Ccglar. A su vez, ponderó la conformación del primer Observatorio Económico de Turismo LGBT del mundo, así como la generación de un plan de marketing internacional para atraer viajeros de la comunidad.

A su turno, Gustavo Hani, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), resaltó los más de 60 conferencistas y más de 1800 asistentes para estos cuatro días. “Hoy la actualidad del turismo LGBT+ genera oportunidades y desarrollo en cada lugar de argentina y por lo cual requiere un lugar preponderante. La consolidación del segmento es innegable”, argumentó.

Finalmente, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, señaló: “En una época en que parece que volvieron los discursos violentos y que la salida es Ezeiza, tenemos algo para marcar: Argentina es un país seguro porque la sociedad desarrollada sobre una base diversa”. A su vez, agregó: “Se ha dicho mucho sobre el negocio y la cuestión económica, pero hay que hablar también de los derechos. Quién no puede estar de acuerdo de vivir en un país donde se acepte al diferente como un igual. Argentina es un país de avanzada en eso”.