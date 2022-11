El sector privado árabe busca invertir en Colombia

Los empresarios de Emiratos Árabes buscan conocer la oferta turística de Bogotá, Cali, Cartagena, el Eje Cafetero y otras regiones del país, basados en la cultura y la gastronomía, entre otros rubros.

Una comisión conformada por nueve empresarios mayoristas del turismo mundial y un representante de Turkish Airlines llegaron a Colombia con el objetivo de conocer la oferta turística de Bogotá, Cali, Cartagena, el Eje Cafetero, y las regiones turísticas Andes Occidentales, Gran Caribe, Pacífico y Andes Orientales. En este sentido, explicaron que tienen un marcado interés en el turismo cultural, urbano, destinos patrimonio, turismo gastronómico, agroturismo y turismo de lujo.

Este intercambio comercial fue producto del liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y del trabajo conjunto entre ProColombia, los operadores colombianos, el sector hotelero, las aerolíneas Turkish Airlines y Avianca, y las entidades regionales que participaron en la rueda de negocios de turismo de Colombia en la Expo 2020 realizada en Dubái.

Esta primera visita de los empresarios, indicaron, representa una gran oportunidad para fortalecer las relaciones comerciales con los operadores colombianos y atraer un mayor número de viajeros de alto gasto que aporten al turismo sostenible que busca el país.

El portafolio de experiencias turísticas que se ofrece a los inversionistas incluye productos asociados con turismo cultural, urbano, destinos patrimonio, turismo gastronómico, agroturismo y turismo de lujo. Adicionalmente, los empresarios colombianos podrán mostrar la adaptación de su oferta para el perfil del viajero halal.

La delegación de empresarios que llegó a Colombia está conformada por Manoj Bisht, Head of Strategic Alliances de Dnata Travel; Mohammed Sharif Saleem, Deputy Managing Director de ATS Travel Beyond; Mohammed Abdalla Alhafidhi, General Manager Airlink International Travel; Santhosh Cheriyan, Vice Presidente Moddle East, en Akbar Travels of India; Kumar Vellore Jagadeesan, General Manager de ANTA (Anjman National Travel Agency); Raheesh Babu, Konnagal, Chief Operating Officer de Musafir; Mohamed Habibullah Asis Hussain, Head Of Holidays de Al Tayer Travel; Fardam Mohammed Haneef, Director de Deira Travel; y Arif Pasha, Regional Sales & Marketing Manager de Turkish Airlines.

La operación del viaje de familiarización de la delegación de empresarios está a cargo de The Colombian Trip, Colombian Journeys, All Reps, Transfers and Tours, Magical Colombia, Cali Travel, Colombia Sky e Incentivamos Colombia, empresas nacionales que participaron en la Expo 2020 Dubái.

El recorrido de los empresarios inició en Bogotá del 15 al 17 de octubre, con visitas a sitios emblemáticos de la ciudad, como Monserrate y el Museo del Oro, y la realización inspecciones a algunos hoteles.

Mientras que el 17 y el 18 de octubre estuvieron en el Eje Cafetero, donde participaron de recorridos a caballo y de un tour panorámico en el cable aéreo de Pereira, a estas actividades se suma la visita al Valle de Cocora, Salento y Filandia, en el departamento de Quindío.

Entre el 19 y el 20 de octubre visitaron el Valle del Cauca, donde pudieron disfrutar de lugares como el Museo Rayo, en Roldanillo, y el Lago Calima, en Darién. Adicionalmente, vivieron la gastronomía caleña en uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad, la galería del barrio Alameda. Finalmente, el 21 de octubre viajaron a Cartagena, donde recorrieron la Ciudad Amurallada y Getsemaní.

De acuerdo con los datos obtenidos por Global Data, ProColombia ha podido determinar, que en promedio el gasto del turista emiratí es de 922 dólares por viaje al exterior para estadías de tres noches, y los principales rubros dentro de su presupuesto son los intermediarios, las compras y el entretenimiento. En cuanto a los motivos de viaje, el 62,5 % lo hace por vacaciones y el 25,6 %, por negocios.

Entre 2015 y 2019, la llegada de visitantes de los países que conforman el Consejo de Cooperación del Golfo a Colombia presentó una tasa de crecimiento anual del 11,4 %, siendo Emiratos Árabes Unidos el principal país emisor de viajeros de la región, con un 53 %, según datos de Migración Colombia.

Después de la participación de Colombia en la Expo 2020 Dubái, la solicitud de visas desde Emiratos Árabes Unidos hacia el país aumentó en un 125 %. Del mismo modo, a finales de 2021, Turkish Airlines aumentó de tres a siete las frecuencias semanales hacia Colombia. Entre Emiratos Árabes Unidos y Colombia hay conexiones aéreas a través de las ciudades de Ámsterdam, Frankfurt, París, Madrid y Estambul.