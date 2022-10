“Los aéreos internacionales tienen un 107 % de impuestos”

Desde Facve señalaron que el turismo no es el responsable de la falta de reservas y estas nuevas medidas cortoplacistas no hacen más que dificultar la actividad.

La confirmación de la implementación del denominado Dólar Qatar trajo aparejada la reacción de los distintos ámbitos del sector turístico, principalmente operados y agentes de viajes. En este contexto, la Faevyt fue la primera en comunicar su repudio (ver nota).

“Es una decisión que afecta directamente a las agencias de viajes argentinas, que son quienes dan trabajo genuino en el país y a los pasajeros que no sólo viajan por placer, sino que, en la mayoría de los casos, lo hacen por trabajo, razones médicas, de estudios y otras”, puntualizaron.

En esta misma línea, desde el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (Facve) expresaron su preocupación con relación a la Resolución General 5272/2022 publicada hoy en el Boletín oficial, y en la que se aplica una nueva carga impositiva al sector.

“El turismo no es el responsable de la falta de dólares del Banco Central y estas nuevas medidas cortoplacistas no hacen más que dificultar la actividad, generando más impuestos y percepciones distorsivas golpeando una vez más a una industria que todavía no se recuperó de los graves efectos de la pandemia”, remarcaron.

De esta manera, argumentaron que desde hoy los pasajes aéreos internacionales que se emitan en el país serán alcanzados por un 107 % de impuestos y retenciones sobre la tarifa base del pasaje y sobre ese importe total (en el que más de la mitad son impuestos) se seguirá aplicando el 1,2 % del impuesto a los débitos y créditos (impuesto al cheque).

En este sentido, Carlos Núñez, director ejecutivo de Facve, explicó que tanto líneas aéreas como agencias de viajes son agentes de percepción y recaudación de dichos impuestos: “Sumamos aún más carga impositiva: pagamos impuestos sobre los impuestos que recaudamos para el Estado”.

A su vez, resaltó que la aplicación de esta percepción extra no hace más que seguir sumando cargas a una actividad que es generadora e impulsora de empleo genuino en Argentina. “La industria del turismo no produce trabajo especulativo, sino que es un sector que genera nuevos puestos de trabajo, crecimiento y desarrollo para todo el país y que necesita planificación y reglas claras”, ponderó.

Asimismo, insistió en que más impuestos atentan contra la recuperación de la oferta de vuelos internacionales, y en caso de avanzar en tal sentido, Argentina seguirá perdiendo conectividad con el mundo, limitando gravemente el ingreso de divisas al país por parte del turismo extranjero.

Por último, al igual que el comunicado de la Faevyt, hicieron referencia a la cuenta turismo de la balanza de Pagos y a que el déficit del Banco Central está distorsionada. “Tal como expresó Faevyt, 75 % de esas salidas de divisas corresponde a consumos en moneda extranjera hechas a través de compras online en buena medida. El turismo propiamente dicho, pasajes, estadías y demás, es sólo la cuarta parte”, indicó.