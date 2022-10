“Necesitamos hacer más ruido para que los argentinos recuerden a la isla”

En una charla con Mensajero, Sacha Bresse, gerente de Comunicaciones de la Oficina de Turismo, anticipó cómo será el festival de la gastronomía francesa.

Hablar de St. Martin no solamente significa destacar sus playas y el mar. El destino también se caracteriza por ser una popular capital gastronómica, de acuerdo a las reseñas de expertos gourmets, quienes disfrutan de un entorno natural soñado.

A modo de homenaje al excepcional patrimonio culinario, la Oficina de Turismo de St. Martin organizó en 2021 la primera edición del Festival de la Gastronomía. Este evento tuvo un éxito notable y atrajo la atención de varios medios de comunicación locales e internacionales. Además, tuvo mucha visibilidad en las redes sociales, teniendo en cuenta el apoyo que recibieron de parte de varios influencers invitados, que al juntarse sumaban más de un millón de seguidores.

Del 11 al 22 de noviembre, muchos talentos culinarios procedentes de todo el mundo y amantes de la gastronomía estarán presentes en la segunda edición del festival de referencia. Este año, la Oficina de Turismo volvió a apoyar la cultura caribeña, a partir de una importante concentración de chefs creativos que viajarán desde distintos países hacia el destino.

En este contexto, Sacha Bresse, gerente de Comunicaciones de la Oficina de Turismo de St. Martin, habló con Mensajero en el marco de la Feria Internacional de Turismo 2022 y recordó cómo fueron sus primeros pasos en el destino: “Entré a trabajar en 2020. En realidad, llegué a la isla en 1994, cuando yo tenía cuatro años. En resumen, hace treinta años que estoy abocado al destino a la perfección”.

Por otra parte, el funcionario sostuvo que “la isla es muy auténtica y amigable”. Además, explicó que es ideal para salir del hotel y encontrarse con gente. “Los turistas pasan mucho tiempo afuera, ya sea en un restaurante o en otro tipo de lugares. Es muy fácil alquilar un auto y pasar el tiempo manejando, además de descubrir las playas fantásticas que tenemos”, detalló.

En referencia al evento gastronómico, Bresse lamentó que no podrán llevar a ningún chef argentino en esta ocasión, aunque desea fervientemente que en 2023 pueda estar presente Argentina: “Habrá chefs de lugares de excelencia, como Estados Unidos, Francia, Caribe y América Latina. En esta ocasión participará Rafael Pires, un experto en la comida francesa con muchísima experiencia. La intención es que pueda compartir con todos sus conocimientos sobre el arte culinario”.

Al ser consultado sobre algún plato típico nacional que podría destacarse en otra edición de este evento gastronómico, el gerente de Comunicaciones de la Oficina de Turismo enalteció el sabor típico de la carne argentina: “Es fenomenal. He estado en algunos restaurantes porteños y la experiencia fue realmente increíble. Todavía no tengo suficiente vocabulario acerca de todos los platos que tienen, pero me encanta la carne. Si un argentino abre un restaurante en St. Martin, se llenará de clientes”.

Otro de los temas de los que habló Bresse fue la hospitalidad, que está muy vinculada a su historia. “St. Martin es una isla muy pequeña del Caribe, dividida en dos países: Francia y Países Bajos. En realidad, se comparte una frontera simbólica. Llevamos casi 370 años juntos en la misma isla y no hemos tenido ninguna pelea. Contamos con 120 nacionalidades que conviven naturalmente. Todo el mundo vive en paz y disfruta de cada cultura y gastronomía típica”, aclaró.

Durante la charla, remarcó que los visitantes que pasaron por el stand, en su mayoría, preguntaban sobre cómo llegar a la isla: “Durante muchos años, varios argentinos han viajado. Lamentablemente, en 2017 tuvimos un huracán muy fuerte. Si bien pasaron cinco años, reconozco que la gente todavía no sabe todos los secretos de la isla”.

“La isla tuvo un 95 % de destrucción total. Las estructuras se arruinaron por completo, pero gracias a su gente y a la resiliencia, Saint Martin pudo salir adelante. Los huracanes son parte de nuestra vida, estamos acostumbrados a que aparezcan una vez cada tanto. De algo negativo siempre tratamos de hacer algo positivo”, agregó al respecto.

Por último, Bresse destacó el rol que ocupa Aviareps: “El mercado argentino es de suma importancia para Saint Martin. De hecho, me atrevo a decir que es el número uno en Latinoamérica. Aviareps nos representa en Argentina desde 2021. Se está haciendo un muy buen trabajo y ya estamos planificando el 2023. Proyectamos más acciones y un mayor crecimiento. Necesitamos hacer más ruido para que los argentinos recuerden a la isla”.

“Trabajamos juntos con los agentes de viajes y Aviareps, que se encarga de todo el trade. Nuestra labor implica que estemos a la orden para cualquier necesidad que tengan los clientes. No somos solamente playas y hoteles, por eso estamos estudiando la posibilidad de hacer algunos fam trips para que los agentes se puedan familiarizar con el producto, principalmente para que al momento de venderlo sea todo más simple”, finalizó al respecto.