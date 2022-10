Iberostar superó en un 19 % a 2019

Yoanki Nieves, director de marketing para Latinoamérica de la cadena hotelera, brindó un balance sobre el último tiempo y el rol de la sustentabilidad en las próximas acciones.

El año pasado, Iberostar fue la única cadena hotelera que tuvo un stand en FIT América Latina. Para la edición 2022, con la reactivación y el crecimiento como protagonistas, Iberostar volvió a presentarse con un espacio propio manteniendo el mismo lugar.

“Este año tenemos resultados muy positivos. Estamos muy satisfechos y contentos con el crecimiento del mercado argentino”, comenzó la exposición de Yoanki Nieves, director de marketing para Latinoamérica de la cadena hotelera. Estas palabras fueron solo un adelanto de las cifras que se iban a presentar a continuación.

En principio, puntualizó en que la plaza latinoamericana superó en un 19 % las cifras en comparación con el mismo período de 2019: “Hemos roto récord de facturación en varios mercados”. Entre los destinos que sobresalen se encuentra República Dominicana, con un 45% de incremento, tomando como referencia 2019 que había sido el mejor. Con respecto al mercado mexicano, destacó que hubo un alza del 17 %, en relación también con 2019.

Al hablar sobre Argentina, resaltó que es una plaza que históricamente viene creciendo y este año, comparado con la prepandemia, el aumento fue del 5 %. “Se sigue destacando el Hotel Iberostar Selection Hacienda Dominicus de República Dominicana, con un 43% de crecimiento, como el más vendido en la región”, señaló.

Por otro lado, recordó que el 1.° de diciembre será la apertura del Iberostar Selection Esmeralda, ubicado en Cayo Cruz. “Es un hotel de cinco estrellas, ubicado en primera línea de playa, que ofrece a sus clientes una experiencia superior para las familias en entornos paradisíacos. Con sus más de 15 km de playas vírgenes despierta un gran interés para los visitantes. Diseñado especialmente para el disfrute de unas vacaciones en familia o con amigos, este hotel cuenta con 450 habitaciones rodeadas de vegetación tropical a la vista del mar turquesa en una armonía perfecta”, describió. A su vez, comentó que será libre de plástico de un solo uso en sus habitaciones; en concordancia con la estrategia de la cadena que va hacia una economía circular bajo la iniciativa Wave of Change.

En este sentido, explicó que cuentan con tres áreas de acción: avanzar hacia un modelo de economía circular, promover un consumo responsable de pescado y marisco, y mejorar la salud costera de todos los ecosistemas que rodean sus instalaciones. “Para ello ha creado este año departamentos 3R (reducir, reutilizar, reciclar) en todos sus hoteles y sigue avanzando para ser libre de residuos en el año 2025 y neutral en huella de carbono en 2030”, describió.

Finalmente, destacó lo vinculado al tema bodas con el Weddings By Iberostar as Imagined By You. El nuevo programa de bodas y lunas de miel apunta al romance, y también incluye a las propuestas de casamiento. “Queremos que la boda no solo sea el evento, sino que la pareja pueda pasar tiempo de calidad con su familia y amigos, algo que va más allá de un simple casamiento”, puntualizó.

Además, como parte de las actividades previas a la feria, se desarrolló un almuerzo para los top vendedores del programa Star Agents en la ciudad de Córdoba, donde participaron más de 60 agencias de viajes y turoperadores.