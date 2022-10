“El sector está de pie, trabajaremos en lo que aún falta”

Gustavo Hani, presidente saliente de la Faevyt, celebró el éxito de la FIT 2022, a la que asistieron casi 10 mil visitantes más que el año pasado.

Durante la tarde del lunes se realizó la conferencia de prensa en la que se brindaron algunas cifras preliminares y otras ya cerradas sobre el escenario de la FIT América Latina 2022.

En este marco, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, resaltó que se registraron más de 23 mil profesionales, lo cual establece un nuevo récord. “Lo que sucede en la feria marca el estado de ánimo del sector”, ponderó.

A su vez, explicó que este presente no es casualidad, sino que tiene que ver con esfuerzo de muchos años. “Tratamos de que el turismo deje algún mensaje. Ojalá que todos tengamos la sabiduría de proyectar construir en el tiempo, sin importar el Gobierno de turno o quien dirija las cámaras”, resaltó.

Por su parte, Gustavo Hani, en su último discurso como presidente de la Faevyt y de la FIT, remarcó la apuesta que hicieron las provincias, ya que fue muy importante, al igual que lo que sucedió con muchos municipios.

“Quiero agradecer al sector privado, todas las aseguradoras volvieron a la FIT de después de años y eso refleja el ánimo del sector. Estamos saliendo, estamos creciendo. Dejemos de hablar de la pandemia, que sólo sea una referencia. Tenemos que hablar de lo que está pasando”, insistió.

Además, dejó un párrafo aparte para agradecer a Matías Lammens: “Cuando recién asumiste yo me peleaba con todos que te criticaban porque decían que no venías del sector, pero yo te defendía porque ya veníamos hablando por privado. No hace falta sector”. En este sentido, agregó: “La principal herramienta es escuchar y de verdad me sentí muy cómodo todo este tiempo trabajando”.

Antes de dar los números, subrayó: “A mí me gusta más la sensación del pasillo, que los números”.

Cifras récord

51 países participantes.

81243 vi sitantes del público final, casi 9500 más que en 2019.

El lunes se acreditaron 23.234 profesionales en un solo día y en 2019 fueron 32.200 en las dos jornadas.

1784 expositores, de los cuales 1435 fueron nacionales y 349 extranjeros.

“Siempre creímos que esté era el año para cosas importantes”, remarcó Hani en relación a que las rondas de negocios Visit Argentina Connect por primera vez tuvieron su propio espacio. “El sector está de pie y vamos a seguir trabajando por los nichos que le faltan un poco más”, aseguró.

De esta actividad participaron 96 extranjeros de 16 países. 48, nacionales. 242 vendedores, de lo cuales 215 nacionales.