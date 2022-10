“No va a haber recuperación del sector sin más conectividad”

Lucas Delfino, presidente del Ente de Turismo porteño, dialogó con Mensajero sobre las problemáticas que ve en la actualidad y mencionó los próximos eventos.

Ciudad de Buenos Aires es uno de los destinos turísticos del país que más modificaciones debieron hacer en su oferta turística para adaptar sus atractivos a la nueva normalidad. Hoy, que la recuperación de la actividad forma parte del pasado, las dificultades del sector pasan por otro lado.

En ese marco, Lucas Delfino, presidente del Ente de Turismo de Ciudad de Buenos Aires, dialogó con Mensajero sobre la problemática de la conectividad aérea que planteó durante su discurso de apertura de la FIT, los eventos a llevarse adelante en el futuro cercano y la recuperación del turismo de reuniones en el destino.

En esa línea, manifestó que el proceso de recuperación de la Ciudad de Buenos Aires es lento, pero sobre todo en el plano internacional: “Tuvimos 3 millones de visitantes extranjeros en 2019 y estamos viendo que este año tendremos alrededor de 1,4 millones; es decir, menos del 50 %”. Asimismo, manifestó que hay un “cuello de botella” relacionado con la conectividad: “Si nosotros vemos el acumulado de los primeros siete meses del año, tenemos el 52 % de los vuelos que tuvimos en 2019. Entonces por más que nos rompamos la cabeza haciendo la mejor promoción, va a ser imposible llevarla adelante si no tenemos mayor conectividad”.

En ese sentido, mencionó que esta problemática radica en la cantidad de aerolíneas que dejaron de operar en el país y las rutas que no se habilitan: “Hay que abrir a que haya más competencia. Tiene que haber más líneas aéreas; y eso, a su vez, va a hacer que bajen los pasajes. Tenemos que tener más ciudades conectadas, porque cada vez estamos más aislados”.

“Yo creo que no va a haber recuperación plena del sector sin más conectividad. Considero, lamentablemente, así como en el tema turismo trabajamos muy bien con el ministro Lammens y su equipo, con respecto a la conectividad hay un sesgo ideológico”, concluyó el funcionario al respecto

Clima festivo.

Por otra parte, Delfino expresó su alegría por albergar la Feria Internacional de Turismo, a la cual catalogó como una de las más importantes de hablahispan. “Desde la ciudad queríamos tener una buena presencia. Contamos con un stand inmersivo, en el que se puede venir a interactuar y tenemos una sala de reuniones con la presencia del VisitBA, que es parte del trabajo que llevamos adelante en la ciudad para el posicionamiento internacional”, sumó.

Asimismo, expresó que estuvieron presentando la Noche del Turismo, que se va a llevar adelante el próximo sábado. El evento va a contar con nuevos circuitos, visitas guiadas en las zonas históricas, buses turísticos de noche, oferta gastronómica y espectáculos en vivo. “La verdad que el turismo tiene una centralidad y nos pareció importante que tuviera su noche. Y lo hacemos este fin de semana porque es como una continuidad de la FIT”. Al hablar de la primera edición, la cual calificó como un “éxito”, Delfino mencionó que contó con alrededor de 50 mil personas que circularon de manera espontánea por la ciudad y consideró que el fin de semana próximo estarán duplicando ese número.

La reconversión

Con respecto a la transformación que tuvo que hacer el destino para adaptarse a las nuevas exigencias del viajero en la nueva normalidad, el presidente del ente indicó que actualmente el público está buscando el turismo de naturaleza y la experiencia: “Ya no queremos ir a los lugares tradicionales, sino vivir, ir a ese bolichito en el que se come algo particular, esa obra de teatro, ese pueblito”.

En ese sentido, indicó que Argentina es un destino de naturaleza en sí mismo con una puerta de entrada en Ciudad de Buenos Aires: “Entonces se planteó Escapadas BA, que consiste en venir a pasar 3 o 4 días a la capital, y cada uno de los fines de semana mostrábamos una agenda diferente para posicionar a nivel nacional, trabajando mucho con el observatorio, de acuerdo a los intereses que tiene cada una de las provincias”.

En relación a aquella premisa que surgió en los primeros meses de la pandemia, que suponía que el turismo urbano quedaría al margen de las preferencias, Delfino manifestó: “Después de la primera oleada, volvió a tener el mismo ímpetu en todo el mundo. Vemos los números en Roma, en Madrid, en París, y realmente se está volviendo. Creo que vamos a mantener el turismo urbano como teníamos y sumar el de naturaleza. Así que es un muy buen complemento y eso por eso que creemos que la ciudad ha vuelto mejor en la pospandemia”.

El punto fuerte

Uno de los segmentos más importantes para Ciudad de Buenos Aires es el turismo de reuniones. En ese sentido, el presidente del Ente de Turismo porteño explicó que la actividad se encuentra por debajo de la media de la recuperación, pero se debe a la dificultad que supone volver a plantear los eventos: “Durante la segunda mitad del año vemos un porcentaje todavía mayor, pero sin dudas que es uno de los segmentos que más cuestan”.

“Ahora tenemos el evento más importante de la historia de la Ciudad de Buenos Aires, que es el C40, una cumbre mundial de alcaldes, que la vamos a tener tres días en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC)”. El encuentro, que se va a llevar adelante del 19 al 21 de octubre, va a contar con más de 100 alcaldes y significa un evento de gran importancia para el destino debido al posicionamiento a nivel mundial.