“Es el momento de visualizarnos como industria”

Después de ser elegido presidente la Faevyt, Andrés Deya dialogó con Mensajero sobre la relación que su gestión tendrá con el ministerio, el rol de las regionales y la necesidad de que haya un marco legal acorde para las agencias.

Mira el reloj, hace cálculos rápidos y responde: “Para ser exactos, son seis horas”. Ese es el tiempo que lleva oficialmente en el cargo al momento de esta entrevista con Mensajero. Esa cuarta parte de un día seguramente sea mínima si se lo compara con la cantidad de años que lleva como dirigente, y a su vez son muchas si se piensa que este es uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

Andrés Deyá es empresario turístico, se desarrolla en la actividad de agentes de viajes y turismo desde el año 1992.

Encabeza su empresa familiar de viajes y turismo desde 1986. Desde 1995 forma parte de la Comisión Directiva de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo del Gran Buenos Aires – AAVYTGBA- y actualmente es su vicepresidente.

Desde 1995 integra distintos cargos en la Comisión Directiva de FAEVYT, en 2020 fue elegido vicepresidente primero de la Federación. Actualmente es presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo –FAEVYT-.

Miedo cero, mucha emoción porque hace 29 años que soy dirigente. El otro día me puse a revisar internamente mí historia, porque alguna noche no he podido dormir, previo a esto.

Empece en la actividad dirigencial en 1993 cuando ingresé a la comisión directiva de aaavytgva algunas veces más otras menos, amo servir.

Me gusta la dirigencia, amo servir, me gusta hacer cosas por los demás, no solo desde la institución sino también en mí vida privada. Tengo muchas ganas de hacer cosas que con Gustavo ya veníamos haciendo, de potenciarlas, y otras de seguir haciendo un ajuste para que los agentes de viajes sean cada vez más profesionales, tengamos cada vez un marco más legal de previsibilidad para generar nuevas opciones.

La vocación de hacer algo por los demás. Andrés ese era maduro pero tenía miedos y hoy la experiencia me hace no tenerlos, porque si me equivoco es por intentarlo. Aprendí que nunca me voy a equivocar adrede, sino por intentar algo diferente.

Desafíos

Seguir combatiendo la ilegalidad. Lamentablemente hay muchos. Nosotros seguimos ese camino de la denuncia que le iniciamos a Facebook/meta.

Intentar tener un laboratorio de Faevyt por región, en las ocho regionales y que después todo se centralice en Buenos aires. Es una herramienta espectacular, los números indican que los agentes lo captaron cómo herramienta de denuncia, porque saben que la federación la sigue, a veces no se llega a ningún resultado sobre todo cuando son cadenas de WhatsApp, pero nosotros trabajamos mucho. Trabajar en una previsibilidad legal para los agentes de viajes sobre todo en los derechos de la intermediación, los derechos de incumplimiento s de servicios de compañías aéreas, ahí ya estamos avanzando sobre todo con Aerolíneas Argentinas para que en las instancias de mediación no nos dejen solos.

Hay que ser constantes en lo que vamos haciendo.

Otro desafío es la creación de Faevyt joven que es una comisión dentro de Faevyt que la integren dirigentes jóvenes y si no lo son explicarles lo que es la dirigencia sin que tengan compromiso, pero que participen de lo que hacemos para que vean lo que es el trabajo de la federación, que hay muchas satisfacciones, que hay mucho por hacer y a veces nos faltan manos.

Viajar y estar al lado de los agentes de viajes. En el equipo cada uno tiene una tareas específicas. Barberis se va a encargar de los reclamos de las regionales, por ejemplo. Buscamos que el trabajo sea horizontal.

Aveces mucho publicidad de viajes se hace por Whatsapp entonces cuando van a investigar el número de teléfono ya no tiene remitente o titularidad.

Queremos darle un vuelta más para ver hasta donde llegamos, hay que tirar ideas nuevas, hay que ser inteligentes. Hay que se INTELIGENTES para ese tipo de herramientas.

Con Martín tengo buena relación, hemos destrabado muchas cosas y creo que vamos a seguir en esa línea.

Para mí lo importante es siempre tener diálogo con el ministerio, que ambas partes entendamos que hay que construir. Es un sector hermoso con una potencia enorme.

Lo números que se dieron en el discurso de apertura dela feria del PBI que ocupa el sector turístico es importante y hay que seguir trabajando para eso. Estamos en un gran momento y es el momento de visualizarnos como industria, dejemos de ser el sector de vacaciones, sol, playa y palmera y seamos el sector que genera trabajo, divisas para el país, mucha apuesta en las económicas regionales y seguir trabajando en esa línea y seguir defendiendo a los agentes que cuánto más entiendan que el trabajo de la federación es defender sus derechos y seguramente más socios o colaboradores vamos a tener.

Tenemos que profundizar el turismo estudiantil. Después el acto inaugural dialogue con Martín y le pedí para tener una reunión para calendarizar esa mesa. Porque empezó poscongreso con la suspensión masiva de legajos, y una vez que destrabamos, que destrabamos el 95 % de esa situación, se fueron alargando las fechas que nos íbamos reuniendo. Mí idea es que mínimamente una vez por mes esa mesa esté funcionando, nosotros con temas y ellos con soluciones. Yo también les pido que nos den cosas a nosotros para destrabar situaciones de ellos, en este trabajo de ida y vuelta, no me importa quien hace las cosas, sino que se hagan. Esa medalla yo no me la cuelgo. Tiene que servirle a los agentes de viajes.

El laboratorio va a acercar a los agentes de viajes a cada regional. Hay que trabajar esa relación. Faevyt sin las regionales no es nada, porque son la confirmación de la federación.

Seguir impulsando los cursos del kncstuf que cada vez hay más inscriptos.

Seguí dándole esa rosquita al congreso que sea menos de debate y más de capacitación. El sector hoy tiene una gran falencia que es el recurso humano. En esa línea vamos.

Que confíe en la federación, que hay un grupo humano enorme. Somos dirgentes, somos agentes de viajes, yo tengo la mía desde 1986. Cualquier iniciativa que tenga es bien recibida.