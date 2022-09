El huracán Ian provoca el cierre de los parques en Florida

Disney World, Universal Orlando, SeaWorld Orlando y Busch Gardens Tampa Bay, entre otros complejos, comunicaron que no estarán operativos ni hoy ni mañana.

A raíz de la llegada del huracán Ian, los principales parques temáticos de Orlando suspendieron sus actividades hoy y mañana, mientras se espera que el fenómeno natural de categoría 5 en peligrosidad toque tierra en la costa oeste de Florida, con vientos cercanos a los 250 km/h y lluvias torrenciales.

De este modo, Disney World, Universal Orlando, SeaWorld Orlando, Aquatica Orlando, Discovery Cove y Busch Gardens Tampa Bay anunciaron, a través de comunicados y mensajes en las redes sociales, que estarán cerrados para mitigar las consecuencias que traerá aparejadas el ciclón tropical.

En este contexto, Universal anunció que, de acuerdo a las condiciones meteorológicas que se registren, intentará reabrir el viernes, mientras que Disney indicó que “para seguridad de su personal y sus visitantes” evaluará la situación antes de tomar una decisión e irá actualizando la información acerca de su reapertura.



A su vez, SeaWorld remarcó que ya ha tomado las precauciones necesarias para que sus animales no sufran daños por el paso del huracán Ian.

After reviewing the latest route of Hurricane lan and to ensure the safety of our ambassadors, guests, and animals, SeaWorld Orlando will be closed on Wednesday, September 28 – Thursday, September 29.⁣⁣

⁣⁣

Please visit our website for more details: https://t.co/FZCcLNLP4L pic.twitter.com/dIyu23dFnF

— SeaWorld (@SeaWorld) September 27, 2022