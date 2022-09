Dólar: “Tienen que tratar de normalizar con un solo tipo de cambio”

El secretario de Turismo de CAME, Gregorio Werchow, dialogó con Mensajero sobre el posible desdoblamiento cambiario que piden algunos sectores industriales.

Tal como se viene hablando hace algunos días, la implementación de un dólar para quienes viajen al exterior está cada vez más cerca de ser una realidad (). En este contexto, la presión por el resto de las actividades productivas del país para que se ponga en marcha un denominado dólar Qatar es cada día más fuerte.De continuar el acuerdo que hay entre los funcionarios ligados a la medida, el dólar tarjeta comenzaría a funcionar el 1.º de octubre, el mismo día que FIT. Algo que a muchos les recuerda cuando el año pasado, horas antes de que comenzara la feria, se anunció la restricción a la compra en cuotas para viajes al exterior.

Por ahora, lo único que hace demorar a la implementación es el temor a que se encarezca la cotización y se desalienten los consumos en moneda extranjera.

Para conocer cuál es la mirada desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Mensajero dialogó con Gregorio Werchow, secretario de CAME Turismo.

“La entidad, como alberga a todas las actividades, tanto al turismo como la construcción y otras, no es la que establece a quien beneficiar o no. Nosotros estamos para defender a todas las pymes. CAME no fija la política, sino que acompaña”, aclaró el dirigente. En particular, se refirió a que esta semana, el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con el comité de presidencia con todo su equipo para ver alguna nueva medida aliciente.