Demoras y cancelaciones en Aeroparque y Ezeiza por un paro

La medida de fuerza que llevó adelante la ATE-ANAC responde a un pedido de aumento salarial y el cumplimiento del pase a planta permanente de 30 mil trabajadores del sector.

Hoy se llevó a cabo un cese de actividades de los trabajadores pertenicientes a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)-ANAC, que además podría empeorar de cara al miércoles 5 de octubre. A raíz de esta suspensión, quedaron sin efecto las salidas de varios vuelos provenientes desde el Aeroparque Jorge Newbery y en el Aeropuerto de Ezeiza.

Las medidas impulsadas por el gremio de los trabajadores estatales afectó también a las operaciones de los aeropuertos del interior del país, lo que impidió durante toda la mañana la partida o arribos desde estos lugares. En principio, hubo varios destinos operados por Aerolíneas Argentinas que se vieron perjudicados, como por ejemplo Río Grande, Jujuy, Formosa, Rosario, Salta, Bariloche e Iguazú. Incluso, hubo demoras en vuelos a San Pablo y a Porto Seguro.

“Los aeropuertos afectados son Río Grande, Jujuy, San Luis, Formosa, Rosario, Bahía Blanca y San Rafael. Ayer, los pasajeros fueron notificados de las reprogramaciones correspondientes. Les solicitamos a todos ellos que chequeen su casilla de correo”, afirmó Pablo Ceriani, presidente de la línea aérea de bandera, a través de su cuenta de Twitter.

Los trabajadores nucleados en ATE-ANAC solicitan la apertura de paritarias, un aumento salarial para no perder con la inflación y el cumplimiento de los 30 mil pases a planta permanente acordados con el Gobierno nacional.

Es importante señalar que este paro no abarca a los empleados de Aerolíneas Argentinas y, entre otras medidas, se ve afectado el servicio de incendio. Por normativa, si no hay autobombas, las aerolíneas no están autorizadas a volar. En el interior, este servicio lo brinda la ANAC, mientras que en Aeroparque está a cargo de la Policía Federal. En resumen: los vuelos podrían salir desde la Ciudad de Buenos Aires, pero luego no podrían aterrizar en el aeropuerto de destino.

Por último, hay que aclarar que el Gobierno convocó para el viernes 30 de septiembre un adelantamiento de la negociación salarial en el Estado.