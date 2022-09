Viajes a Qatar, desafío superado para el trade

Operadores mayoristas dialogaron con Mensajero acerca del armado de paquetes turísticos, en la previa del Mundial 2022 que comenzará el 20 de noviembre.

A pesar de que se mantiene vigente la imposibilidad de financiar en cuotas aquellos consumos ligados a la actividad turística que se realicen en el extranjero, los viajeros no pierden la ilusión en poder concretar la ansiada ilusión de poder concretar un viaje al Mundial de Qatar.

El certamen, que se llevará a cabo del domingo 20 de noviembre hasta el domingo 18 de diciembre inclusive, genera grandes esperanzas en aquellos pasajeros que anhelan poder ir a un destino tan exótico como remoto. La fiebre mundialista ya dio sus primeros indicios con las figuritas de Panini, pero, de un tiempo a esta parte, muchos argentinos ya dejaron en claro que tienen firmes intenciones de estar presentes en Qatar, haciéndole frente a la inversión que implica.

A diferencia de otros mundiales, los paquetes turísticos que se ofrecen en Argentina y que incluyen aéreos a Qatar son realmente muy pocos. Ante este escenario, Mensajero se comunicó con dos operadores mayoristas para conocer cómo fue el proceso del armado de los paquetes para el máximo certamen de selecciones de fútbol de todo el mundo. En este contexto, Denise Demkow, analista de Producto de Sudameria, comentó que se especializaron en el armado para la primera fase de grupos: “Esta acción puntual ha sido denominada como Alentando a la Selección. En total, son once noches en Dubai con alojamiento y desayuno incluido, desde el 21 de noviembre hasta el 2 de diciembre”.

Por otra parte, en los paquetes de referencia se incluyen entradas para los partidos de primera fase que deberá disputar Argentina contra Arabia Saudita, México y Polonia. De hecho, también están incluidos los vuelos internos de Dubai a Doha para cada día de partido, los traslados del hotel al aeropuerto (y viceversa), y una asistencia al viajero de la mano de Universal Assistance.

“Es la primera vez que la empresa hace una apuesta de este estilo. Todo tenía que salir a la perfección, por eso trabajamos de una forma tan ardua. Tenemos un partner en destino que principalmente se especializa en Europa y en distintas partes del mundo”, explicó Demkow.

Posteriormente, la ejecutiva destacó el rol que cumplirá la hotelería: “Hicimos una pre-compra en dos hoteles distintos: Tryp by Wyndham Dubai y Hilton Garden Inn Dubai Mall Of The Emirates, ambos de 4 estrellas. Son las zonas más turísticas de Dubai, está todo al alcance de los pasajeros, más que nada para aquellos días libres entre partido y partido”.

Rita Briones, responsable del Departamento de Unique (eventos, grupos, destinos exóticos y viajes de alta gama) de Aero, también habló con este medio y comentó que hace unas semanas fueron a Qatar, corroborando las instalaciones. “Estuvimos recorriendo el destino, viendo hoteles en general y no nos detuvimos solamente en Doha. También fuimos hacia el lado del sur, para las playas y casi en la frontera con Arabia Saudita. Visitamos todos los estadios del Mundial, realmente tuvimos unos días intensos de trabajo, con mucho calor, pero con la satisfacción de ver que venimos trabajando realmente bien”, señaló.

La ejecutiva, quien lleva más de 15 años trabajando para la compañía, explicó que hubo grandes diferencias en comparación con los mundiales anteriores: “En Brasil 2014 vendimos paquetes, pero reconozco que no tuvimos la dedicación ni la constancia que sí tuvimos para Qatar 2022. En ese entonces, no estaba bien definida la organización de la empresa en cuanto a los roles. Hoy en día, es notable ver que muchos tienen tareas asignadas y funciones específicas”.

Además, resaltó la importancia que tuvo para Qatar este certamen de fútbol y el crecimiento que registró el destino en los últimos años: “Se han desarrollado muchísimo en infraestructura, es un país muy sacrificado en todo lo que hace. En 2010, el emir, que era el padre del actual, se adjudicó el Mundial de la FIFA 2022 y ahí mismo determinó que había que empezar a trabajar, a pesar de tener 12 años por delante”.

Respecto al dinero que tuvo que desembolsar Sudameria para el armado de paquetes para el Mundial de Qatar 2022, Demkow reveló que fueron aproximadamente 200 mil euros. De hecho, a lo largo de la entrevista, la ejecutiva destacó en más de una oportunidad que en ningún momento se escatimó en la inversión: “Para que un negocio funcione, hay que invertir en todos los aspectos. Es algo clave, no sé si todas las empresas lo hacen. Los empleados nos motivamos para poder armar todo y destacarnos en todos los objetivos que establecemos”. En paralelo, Briones indicó que Aero hizo lo propio hace un año y medio, con un monto estimado de 100 mil dólares.

En relación con la conectividad aérea, desde Sudameria aclararon que fue uno de los principales obstáculos al momento de vender los paquetes. “Fue muy difícil la oferta de vuelos. No es un destino habitual, así que teníamos que estar expectantes. Hoy en día, se pueden conseguir pasajes, pero quizás con más escalas”, afirmó la analista de Producto de la compañía. A nivel circuitos, Demkow comentó que la empresa tiene especialistas en cada destino, como por ejemplo Egipto, Turquía o Armenia, entre otros: “Siempre tenemos un receptivo principal que sabe del país a visitar, aunque no siempre dispone de todo lo que necesita el pasajero. De todos modos, tenemos distintas opciones para que absolutamente todo esté cubierto”.

Otro de los temas que abordaron las ejecutivas fueron las principales inquietudes de los agentes de viajes. “Primero se generaban consultas. El pasajero había entrado en el modo de ‘averiguar’. Después, más cerca de las fechas, tenían que completar sí o sí, porque si no podían perder los lugares. Las ventas realmente funcionaron bien, ya están todos los espacios tomados. En un principio, había expectativas por ver lo que ofrecíamos, y un tiempo después, empezaron a llegar las reservas a lo loco”, afirmó Demkow.

Por su parte, Briones comentó que, en un principio, no se sabía cuándo iba a jugar la Selección Argentina, por lo tanto, decidieron que el paquete sea del 20 de noviembre al 3 de diciembre, aunque también se contemplan distintas opciones para fase de grupos, octavos y cuartos de final, semifinal y final.

Casi al finalizar la entrevista, Demkow se refirió a los diferenciales de Aero: “Quiero destacar dos factores. El primero es el hecho de dedicarle tantas horas de trabajo a estos paquetes turísticos. El segundo es la inversión. Que todo esto encima salga realmente bien, genera una tranquilidad aparte”. Por su parte, Briones afirmó que se distinguen de sus competidores a través de la dedicación. “Haber sido invitados por Visit Qatar y Qatar Airways fue realmente fantástico, no fue una casualidad. Eso habla de lo que somos como empresa, a partir de la solvencia, el respaldo, la confianza y la tranquilidad que les brindamos a nuestros clientes”, concluyó.

Por último, el comité organizativo del Mundial de Qatar 2022 lanzará mañana la tercera y última venta de entradas, que se extenderá hasta el final de la competencia. A las 6 am de Argentina, mediodía de Doha, la FIFA, a través de su portal oficial, habilitará la última etapa de venta de tickets para la Copa del Mundo.

Entre los países que más entradas solicitaron, se destacan Qatar, Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita, México, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Brasil y Alemania. Sin embargo, a partir del último reporte, ya se vendieron 2,45 millones de entradas, y en ese sentido, Argentina figura como uno de los diez países con mayor demanda.