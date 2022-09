“Hemos acercado a las agencias de viajes a la federación”

Gustavo Hani, presidente de Faevyt, habló con Mensajero días antes de dejar su cargo en la federación. Sus logros, las dificultades y un mensaje para el sector.

Cuatro años son los que lleva Gustavo Hani como presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) y, como consecuencia, el mismo período al frente de la FIT América Latina. Sin lugar a dudas, el segundo mandato -2020/2022- fue el más complejo: nuevos impuestos, más restricciones, cientos de legajos suspendidos y por supuesto, la pandemia.

Pero el complejo escenario que le tocó atravesar también tiene múltiples logros y varios hitos que quedarán en la historia de la federación, como la posibilidad de que las agencias operen de manera virtual, así como las medidas que se establecieron durante el aislamiento y que facilitaron las operaciones de muchos profesionales. Incluso, la puesta en marcha de la FIT 2021, que se realizó aún cuando no se creía posible.

En diálogo con Mensajero, el dirigente se refirió a los momentos que marcaron su gestión, así como las proyecciones para la FIT 2022. “Tenemos las mejores expectativas, teniendo en cuenta el éxito en la venta de los espacios y la expectativa de todo el sector turístico por volver a encontrarnos”, detalló sobre el encuentro más importante de la región y que tendrá lugar del 1° al 4 de octubre en La Rural.

En esta misma línea, Hani destacó que será una “FIT histórica” porque va a ser la más grande después de la pandemia. Asimismo, explicó que en esta edición vuelven al metraje original que tenía la feria en 2019 y además, tienen todo el piso vendido. “Participarán muchos países, todas las provincias y sobre todo lo que estamos viendo, son muchos municipios que ven al turismo después de la pandemia como una actividad económica y social y de desarrollo para sus ciudades. Seguramente será una gran apuesta de las provincias con stands espectaculares. Todos apuestan a que sea una gran FIT”, remarcó.

– ¿Qué novedades trae la edición 2022?

– La principal tiene que ver con las rondas de negocios: van a cambiar el formato con la creación de un pabellón especial. Esta apuesta es el resultado de un gran trabajo entre el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) y la Cámara Argentina de Turismo (CAT) para tener unas rondas como necesita y como se merece una feria como la FIT. Tendremos a grandes operadores apostando a la recuperación del sector.

El 2 de octubre, en el marco de la feria, se realizará la Asamblea General de la Faevyt. Allí se renovarán las autoridades que encabezarán la federación hasta 2024. La lista tiene en primer lugar a Andrés Deya y como vicepresidente 1° y 2° estará Ezequiel Barberis y Hernán Gómez, respectivamente.

– ¿Qué balance haces de tu gestión?

– Me queda la sensación de haber hecho un gran trabajo, no mío, sino de todos los que me acompañan: staff y dirigentes. Hemos logrado volver a hacer una FIT después de la del año pasado, para la que nos arriesgamos y con la que tuvimos un éxito rotundo. Sobre esta feria, estamos contentos de que vuelva a crecer. Creo que dejamos muchas cosas nuevas que ha tenido en estos años de gestión y estoy convencido de que quienes vengan lo superarán porque eso sería lo ideal para el crecimiento de nuestra feria.

– ¿Sentís que te quedó algo por resolver?

– Pendientes siempre quedan, porque es el trabajo que tienen para seguir adelante los que continúan. Se hizo mucho con respecto a la venta ilegal. Previo a la pandemia, este era el pedido más importante de las agencias de viajes. Sobre este punto hay que decir que creamos el laboratorio y realizamos un gran trabajo con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Ahora queda seguir con la demanda contra Facebook y continuar peleando todos los días ante las distintas formas de venta ilegal que haya. Hemos trabajo fuerte para sostener al sector en la pandemia y siento que nos vamos contentos con todo lo realizado, así como todo el esfuerzo y el tiempo que se puso, dejando muchas puertas abiertas a la nueva gestión.

– ¿En algún momento sentiste que no iban a poder?

– El cansancio, el agobio y el pensar que a veces no íbamos a salir adelante estuvieron, pero siempre estuve convencido de que el trabajo estaba y de que el equipo que me acompañaba empujaba. Cuando uno flaqueaba un poco, estaba el otro para acompañar y así con todo el equipo. Ese es el secreto de todo el trabajo que se ha hecho, no solo en la Faevyt, sino entre todas las instituciones con las que trabajamos codo a codo para sacar al sector turístico adelante durante la pandemia. Creo que ahí está la gran satisfacción de haberlo logrado.

– ¿Cuáles pensás que son los principales logros?

– Hubo muchos y mucho queda por hacer, pero creemos que el laboratorio y que todas las medidas que se consiguieron durante la pandemia fueron muy importantes. Hemos acercado a todas las agencias de viajes a la federación, socias o no socias. Considero que todas se han sentido partícipes de la federación, todas las regionales tuvieron la puerta abierta y el resto de las instituciones lo mismo. Pienso que hemos hecho un gran trabajo de posicionar a la federación y de que todas las agencias sientan que esta es su federación.

– ¿Qué mensaje les dejas a los agentes de viajes? Los que te apoyan y los que no?

– El mensaje es que tienen que acompañar. Los dirigentes trabajamos ad honorem, son horas que les sacamos a nuestras familias y a las empresas para realizar un trabajo en pos de todas. Siempre lo dije, todos juntos y unidos, los que piensan de una forma y otra. La única manera de avanzar es todos juntos. Considero que hoy hay un sector unido, obviamente con diferencias y otros pensamientos, y esa es la razón de ser de nuestra institución. Hoy la Faevyt es la institución que representa a las agencias de viajes. Nadie tiene dudas de eso y creo que todas entienden que esta es su federación.