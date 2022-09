Patricia Durán Vaca, presidenta de AOCA, dialogó con Mensajero sobre el eje en la sustentabilidad que está encarando el MICE y los desafíos del segmento.

Para mí fue un gran desafío el levantarse porque este segmento por la pandemia venía muy golpeado. Entonces el poder de resilencia de todo el equipo de AOCA, de seguir adelante, de que todos los socios tengan la fuerza y también acompañó el Estado a nivel nacional con apoyo. Al presente y al futuro volvieron los eventos, prácticamente estamos retornando, no digo que al 100 % pero sí de a poco a la normalidad. Estamos haciendo mucha fuerza en la formación. La capacitación y la mejor continua es nuestro norte. Y con los eventos sustentables.

La sustentabilidad que da el mundo MICE a todo alrededor de lo que se desarrolla como la comunidad local, los hoteles en los que se desarrolla, los buró y, por lo tanto, las empresas van llevando a ello. Para lo cual estamos con la capacitación fuertemente desarrollada en elación con los productos que tenemos y venderlos a nivel internacional. Hoy en día, después de pandemia, lo que más se está fortaleciendo es el tema de la sostenibilidad.

Desde el primer día que asumí, que lo dije en mi discurso, es el profesionalismo. Nos hemos quedado, gran parte de las empresas, sin colaboradores porque se han ido, entonces hay que ser formadores porque tiene que haber error cero. Una vez que el evento está en destino, tiene que salir como el cliente lo determinó y superar la experiencia. Eso me marca la diferencia con cualquier otro lugar del mundo que se desarrolló. Argentina no solo tiene paisajes maravillos los colaboradores en primera línea. El tema es que los que se han ido hay que reponerlos todos los días y no es una cuestión fácil, y bueno, eso es un compromiso y una sumatoria muy fuerte en la profesiionalización. Lo que sumo es la sustentabilidad en todas las áreas que es la fuerzaqu edebe tener un evento cuando se realiza porque la diferencia también en el mundo. Argentina en america latina es uan vedettre hay uqe ponerla con base en la tendencia actual, la tecnologia y la innovación.

Hay que tener en cuenta la comunidad local porque hay que tener en cuenta productos de cercanía, ahora ya es una comunidad inserta en un evento. Huella de carbono cero, que el presente sea de mi destino, la feria que muestre a quipo cerca de la argentina, una cosa va ligada a la otra. Si por algún motivo no puedo.

Por ejemplo los eventos híbridos, no pude traer por alguna razón u otra a un speaker entonces tomo a nivel tecnologico pro los diferentes medios y hago un evento híbrido, entonces esa parte económica puedo invertir en otras coas que también pueden llegar a sumar. Esos son puntales para nuestra economía regional.

Cada buró es repsonsable de visualizar su destino en acompañamiento con aoca, hay algunos que están muy maduros y otros que son emergentes. Están trabajando hace muchos años, hace poco estuvimso en destino bodas, que fue exceltne , unexisto s excepecional y lso espeakers. estanmos desde el dia que empece recorriendo todos lso destinos para sacar los mejores de ellos.

Realmente toda la argentina lugares maravillos y con centros de ecentos y con la aght somos primos hermanos entonces vamos fortaleciendonos mucho con la fehgra. El mundo mice es ttransversal.

cuando se hacen eventos se tienen en cuenta esas organizacione sprofesionales profesiknales para hacer eventos. tamboé con la parte publico privada.

la capacitacion, aoca ya largo sus cursos en lso distintos niveles para quien nunca hizo un eventos, para los que ya si, es ña prfepsioenalizacion, eso para todos los destinos estamos en permanente capacitacipon y perdemos el hilo del evento como cualquier otra profesion. Nosotros simpere queremos ser los mejores y para eso quiero la mejora conitnua.

Emoezmao con como se hace un eventi, el abcu despues desd ele principio al finl, el de sustenabilidad y el de geenr y hay otros que se hacen en este momento y que etsan oor empezar y nosotros tenemos muchos, por el pedido de nuestros socios y vamos a empezar seis cursos más con universidades y también incluimos mucho la experiencia de los destinos a través de los profesionales que constituyen nuestra institución.

A todos nos pasa lo mismo porque la hotelería es parte del evento. Para nosotros el faltante de una d elas organizacione simapcta en el evento, al atencion y el detalle es un faltante improtante. Por eso nonos quedamos de brazos cruzados y apoyamos a als instituciones como para salir adelante. En el rubro, específicamente que es el nuestro, que es la última parte, es lo que nos etsaos enfocando y trabajando las diferentes partes mancomunadamente.

la argentina lo que tiene como número uno es su gente en las comunidades, por ejemplo las gnaas de la biodeiversis que somos muy fuertes porque cuidamos mucho el medioambiente, y eso tiene mucho que ver el imapcto de las empresas, que son muy sonsicente y tiene mucho que ver nuestros paiajses que han sidoo cuidados mucho tiempo ctiempo como los parque snacionales, pro eso no estan degradados, estan toda en un omento de una economía circular de poder volver a lo antigio. Tenemos productos autocnotnos y produccuiones locales y la cocina que es un gran vakir cultural cuando se hace un evento.

También se tiene mucho en cuenta la cultura que no desapareció, que está presente, que es un resguardo enorme, los edificios históricos para eso luchanos apra que no sdesesperazaeca, por eso apostamos al turismo regenerativo para presentarnos como un destino y un pais autentico como debe ser.

La tendencia mas grande que hay es la tecnología, al innovación permanente, lso rpdicytso creados en base a nuestra realidad que es la argentina, teniendo en cuentsa esto prametros la sostenibilidad y para no ser reiterativa con la sistenibilidad. lo autentivoo, lo propuo y que replique lo que hacemos en el medio ambiente, en la comunidad y cuidar la biodiversidad con nuestras acciones. por ejempo¿lo usar jabion biodegrabale en un evento y hotel, acciones simples. prsentae la inormacikn en formto digital.

Cual es tu camino al andar, qué transcendencia dejas y en el destino en el que estás.

Cuando termine todo eesto eero haber alcanzado lso objetivo sy qie mi paso por este lugar que se temrine con un presiente, Yo estoy sguiendo lo que dejó el anterior presidente. Son objetivos acorot medioano y largo plazo. Esti tiene que llear mas tiempo que el que yo esté. Que no sea una cuestión que en cada presidente se cambie. Cada uno suma y si es bueno lo que dejí otro, que continue. Para mi tanto aoca ocmo cualquier organziación lo que siempre digo es que sea a largo, más allá de los cambios que implica el mundo, Porque sino es cimo que se queda a medio hacer.

el manial de buenas practicas en genro se hizo con le ministerio, con todo el equipo de lammens.

la visualizacion de arggentina en el mundo mi no solo de argentina de nivel nacional sino gtambone internacional, por eos es muy importante estados unidos y españa, en la utima feria mice que se hiz en etsaodos unidos, aoca estuvo presente.

Esuqema mice