Actualmente, la capacidad de alojamiento está reducida en un 20 % con respecto a 2019. Asimismo, las categorías más afectadas fueron las de hoteles de 1 y 2 estrellas.

CORRESPONSAL EN REGIÓN CENTRO

Si bien las sucesivas temporadas turísticas en Córdoba han dejado saldos favorables en términos de visitantes, el sector hotelero se encuentra lejos de recuperarse del sacudón provocado por las restricciones impuestas por la pandemia que comenzó en marzo de 2020.

El confinamiento y el parate de la actividad económica, que si bien se fue recuperando de a poco, sufrió varios embates en el proceso, se tradujeron en el cierre de numerosos hoteles. Además de eso, muchos establecimientos que pudieron sobrevivir y mantenerse en pie, al día de hoy arrastran acaudaladas deudas.

En estas condiciones, más el cambio de hábitos, se ve complicada la recuperación de los niveles prepandémicos. De acuerdo con la Encuesta de ocupación hotelera de junio de 2022 del Indec, actualmente Córdoba cuenta con 313 mil plazas menos que en 2019. “Estamos hablando de un 20 % menos que las que teníamos previo a la pandemia”, expresó Mario Dadone, presidente de la Cámara Gremial de Hoteleros, a Mensajero.

Esta merma afectó principalmente a los hoteles de 1 a 5 estrellas, los apart hotel y los hoteles boutique, que perdieron el 22% de sus plazas. También se vieron afectados, pero en menor medida, los establecimientos como hoteles sindicales, cabañas, hosterías y hostels. Las categorías más golpeadas fueron las de hoteles de 1 y de 2 estrellas, con una pérdida de plazas del 27 %.

Respecto de la reactivación, Dadone afirmó: “Se está dando de a poco. Tenemos un movimiento, pero la ocupación hay que medirla basándonos en un 20 % menos de hoteles que están cerrados. Por ejemplo, el Sheraton tiene, en este momento, 100 habitaciones que están cerradas. Además, hay otros, como el Interplaza, que se transformaron en sindicales, con lo cual, sus habitaciones no están o no deberían estar disponibles”. Subrayó también que la nueva modalidad home office o trabajo remoto hace que el segmento corporativo no logre recuperarse del todo.

Los datos del Indec muestran también que la pandemia fue un golpe dispar sobre la infraestructura de camas en la provincia. Entre las plazas turísticas más grandes, la mayor merma la registró La Falda, que tiene un 46 % menos que en junio 2019. Le siguen Mina Clavero, con un 45 % menos; y Villa Carlos Paz, con 42 % menos. La que menos porcentaje perdió fue Villa General Belgrano, uno de los destinos favoritos del Valle de Calamuchita.