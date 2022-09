“Cumplimos 35 años. Estamos viendo qué hacer para noviembre, seguramente será algo muy lindo para que la gente se divierta. Los eventos para los 25 y los 30 años habían sido muy formales, de gala, pero ahora queremos hacer algo totalmente distinto, más informal”.

“En Tucano yo tuve un paréntesis. Entre 1992 y 1993, la compañía empezó a tener otro tipo de crecimiento de la mano sus creadores, que fueron mi papá, Ismael Alonso, y su esposa, Nuria. En ese entonces empecé a trabajar el tema de la consolidación, como una empresa no IATA que había formado con gente de tiempo compartido. Cuando te vas de un lugar y tenés una mano adelante y otra atrás, y tocás los timbres, hay muy poca gente que te ayuda. Eso es algo que hay que destacar siempre”.

“En 1997 empezó a darse el crecimiento de Tucano Tours, de la mano de Tkt OK. Estamos cumpliendo 25 años como consolidadores aéreos. Yo tenía ganas de meterme más a fondo con el negocio, porque notaba que se estaban perdiendo algunas empresas. Ellos eran corporativos, se había separado la parte de incentivos in-coming con expeditivos. En aquel entonces empezaron a venir las multinacionales y el corporativo empezó a mutar”.

“Durante la pandemia, mantuvimos entre tres y cuatro personas en guardia en comparación a épocas normales. Entre las 3 y las 6 de la mañana, llegamos a tener 12, 14 personas trabajando en el regreso de los pasajeros varados en Europa. Había muchos inconvenientes, muchas restricciones, pero no nos importaba la hora: solamente queríamos que vuelvan a sus casas para reencontrarse son sus familias”.

“Recuerdo haber estado en Guadalajara, donde tuve varias reuniones con empresas líderes de Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay, entre otros mercados. Realmente no podían entender cómo había 450 agencias IATA para un mercado de 5000, 5500 agencias a nivel expeditivo. No comprendían cómo no había más concentración”.

“Todos las conclusiones que saca Tucano Tours, en resultados, se comparan con 2019. Es imposible comparar con el 2020 y con el 2021. Primero hubo un cierre estricto y después, el año pasado, hubo un pequeño ‘tramito’ de turismo sanitario, aunque rápidamente surgieron otras variantes del coronavirus”.

“Entre enero y agosto, en facturación, hubo un -11 %. Las tarifas eran altas, en dólares. De todos modos, un 33 % mejor que el BSP, que el mercado. Además, hay entre un 35 y un 38 % menos de oferta de asientos, con el alejamiento de algunas líneas aéreas. Hay menos frecuencias, también. Es decir, la tarifa por la que antes se pagaba un determinado valor, hoy aumentó. Sin embargo, hemos incorporado 120 agencias nuevas que antes no nos compraban. y si tomamos en cuenta el principio de la pandemia, ya se sumaron más de 250”.

“Más de una vez, los pasajeros se han quejado con las agencias por el precio de las tarifas. Ahí había que explicarles que no había lugares, lamentablemente. De hecho, los asientos estaban ocupados por personas que habían sacado vuelos en 2019, sobre todo en diciembre, donde hubo un récord absoluto”.

“Actualmente estamos trabajando con un sistema completamente automatizado. Es más, se emite el boleto y sale directamente con el logo de la agencia de viajes. Estamos desarrollando con una empresa del exterior algunas acciones concretas de IT, en la que también interviene una compañía tecnológica de Argentina”.

“En cualquier momento lanzaremos el SCI Remission. En una primera etapa, podrán utilizarlo los pasajeros que puedan hacer cambios voluntarios, que no tengan nada que ver con la compañía aérea”.

“Hubo una decisión del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación que me pareció excelente, que fue el legajo virtual. Teniendo la posibilidad de hacer otro tipo de cosas, se optó por no cerrar las agencias y no bajar la cortina. Lamentablemente, con una pandemia, era casi imposible que no queden algunas en el camino. Esa resolución fue ideal para las agencias chicas. Eso, sumado a las ayudas, con el ATP, permitió que algunas, a pesar de no tener oficinas, puedan mantener el legajo”.

“Las agencias de viajes online, en el share, en la prepandemia, han perdido entre 12 y 14 puntos. Esa diferencia fue a parar al minorista, al agente tradicional. Eso es importante y también refleja el crecimiento que tuvimos, va todo de la mano. Es decir, la OTA pierde share y nosotros lo subimos. Históricamente, estuvimos en un 5, un 5,50, un 6% del mercado. Ahora, estamos en un 8 %”.

“Apostamos por la concentración y la asociatividad. Nuestro cliente tiene que ser una especie de ‘socio’. Si la facturación es de 100, y otra es de 10, como en cualquier parte del mundo, tal vez las condiciones no sean las mismas, es algo lógico”.

“Tenemos alrededor de 600 compañías que trabajan con el SCI, de las cuales 300 emiten, y a la vez con todas ellas tenemos la misma política de IATA: una garantía. Disponemos de una escribanía, pero es otro el costo que disponemos. Por eso siempre remarcamos la importancia de emitir con Tucano Tours, porque no tiene costo la garantía en esos casos. Después, desde ahí, es afrontar todos los desafíos juntos, trabajando a la par”.

Alejandro Duarte

“Mi inicio en Tucano Tours fue en 2003, en 2023 ya cumpliré 20 años en la compañía. Yo recuerdo que Carlos, en ese momento, ya imaginaba a la compañía que hoy en día lidera. Ya en aquel entonces veía la concentración del mercado. La consolidación está muy vinculada a IATA. Nosotros, en ese sentido, siempre tuvimos en claro cuál era nuestro negocio y hace mucho tiempo lo conocemos”.

“Carlos tuvo la visión de anticiparse a lo que transita actualmente Tucano Tours, ahora se ve más su sello en comparación al de Ismael. Yo viví esa transición generacional de padre a hijo. Durante la pandemia, me ha demostrado lo bien que se comportó con la gente, es realmente para destacar”.

“Teníamos muchas agencias que estaban preocupadas por la cantidad de pasajeros que estaban repartidos por todas partes del mundo. Fue un trabajo arduo que tuvimos que hacer durante varios meses para finalmente repatriar a la gente que estaba en el exterior. Afortunadamente, los pasajeros y los equipos de trabajo nuestros fueron incondicionales”.

“Nosotros vemos una reactivación bastante más marcada este año. Creo que hay un deseo en la gente por viajar que supera absolutamente todo. Hace 15 días, teníamos una sensación similar a la caída al abismo, pero a la vez es una situación cíclica que ya se ha vivido en más de una oportunidad”.

“Tucano Tours es una empresa líder en el BSP, de las primeras, y si miro para atrás, ahí está Carlos Alonso. Hay otras compañías que sabemos que tienen otro respaldo internacional o tal vez hay un banco detrás o un fondo de inversiones. En nuestro caso puntual, somos una pyme familiar que cumple 35 años y queremos destacarlo porque no es algo menor. Tenemos ganas de seguir acá, más allá de todos los problemas que hay en el país. Apostamos por lo que nos gusta y sabemos que conocemos del negocio”.

“Tucano necesita una renovación de energías, gente joven. Este año trabajamos muy fuerte en los recursos humanos. En una agencia de viajes es muy importante el servicio, queremos que la gente esté bien. Esta semana precisamente viajaremos 12 empleados a Turquía, a través de Turkish Airlines, en un fam tour que nos regala la empresa. Estamos felices, llevo 20 años en la compañía y nunca viví algo así. Para nosotros, es como un viaje de egresados…”.