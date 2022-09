Tres funcionarios nacionales encabezaron en Washington una nueva edición de Visit Argentina Connect, un espacio de negocios con profesionales estadounidenses.

Después de haber llevado adelante auspiciosos eventos en Brasil, Chile y Uruguay, autoridades nacionales viajaron a Estados Unidos para participar de una nueva edición de Visit Argentina Connect, un espacio de capacitación y networking sobre la oferta de productos, destinos y servicios turísticos del país.

Esta acción puntual forma parte de la agenda de Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación, quien viajó a Estados Unidos acompañado por Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación; y Ricardo Sosa, secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur).

Es importante remarcar que la semana pasada hubo más de 3700 reuniones con el trade de México, en las que estuvieron presentes distintas compañías aéreas, como por ejemplo Aerolíneas Argentinas, American Airlines, Latam, Avianca y United Airlines. Respecto a las cadenas hoteleras, se hicieron presentes Marriot, Hilton y Sheraton.

“Estados Unidos es un mercado estratégico para la recuperación del turismo receptivo de Argentina. Hay un muy buen nivel de arribos que se registraron a lo largo del año: tuvimos un 82 % de recuperación respecto al mismo mes de 2019”, afirmó Lammens.

“Si tenemos en cuenta que, actualmente, el gasto promedio de los estadounidenses que ingresan al país es de 1277 dólares aproximadamente, las oportunidades de crecimiento son más significativas”, agregó el ministro.

Vale remarcar que Argentina y Estados Unidos vienen trabajando en conjunto con un primer semestre muy positivo en términos turísticos, teniendo en cuenta que se registró la llegada de un turista internacional cada once segundos. En ese contexto, se desprende un dato interesante, que fue la buena reacción del mercado norteamericano, con más de 160 mil arribos en los primeros ocho meses del año.

Otro dato que destacaron desde el Inprotur es que los turistas estadounidenses representan el principal mercado receptivo más allá de los países limítrofes. En lo que va de 2022, representan el 8,3 % del total de extranjeros que arriban al país. A su vez, en el transcurso del año, se recuperó el 51,4 % de los ingresos que hubo en el mismo período de 2019.

“Si tenemos en cuenta los ingresos por vía aérea, Estados Unidos está en el segundo lugar. Desde enero se mantuvo con una recuperación superior al 60 % y picos del 77 % en junio, como consecuencia de la normalización casi total de las frecuencias aéreas de la prepandemia”, afirmó Sosa.

Finalmente, el secretario ejecutivo del Inprotur destacó que, más allá de las activaciones digitales, hubo acciones puntuales muy positivas, como por ejemplo las ferias dirigidas al público final como Travel and Adventure Show de California y New York. Además, en noviembre de 2021 estuvieron presentes en Florida y New York, a través de reuniones con operadores.