La compañía de bandera cumplió diez años de trabajo como parte de la alianza de líneas aéreas a nivel mundial. Un repaso sobre sus principales beneficios.

En el día de la fecha, Aerolíneas Argentinas cumple 10 años dentro de la alianza global Skyteam. Su ingreso se llevó a cabo en noviembre de 2010, a través del anuncio formal que hizo Mariano Recalde, presidente de la línea aérea de bandera entre 2009 y 2015.

Un tiempo después, la compañía debió adaptar sus estándares a partir de los requisitos de este acuerdo, como por ejemplo la modernización y la racionalización de la flota, la incorporación de nuevos destinos internacionales y la reestructuración de su red doméstica, entre otros puntos.

Finalmente, el 29 de agosto de 2012, Aerolíneas Argentinas formalizó su ingreso, convirtiéndose así en la única línea aérea de Sudamérica miembro de SkyTeam.

“Formar parte de SkyTeam le da a Aerolíneas Argentinas prestigio y presencia a nivel internacional. Nos exige estar en un proceso permanente de mejora y esto se ve reflejado en la calidad del servicio. Hoy, que estamos trabajando tanto en recuperar el tráfico internacional hacia la Argentina, la alianza es muy importante porque nos conecta con todo el mundo”, afirmó Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas.

Principales beneficios de SkyTeam

• Acceso a una extensa red global con más de 15.545 vuelos diarios a 1.036 destinos en 170 países.

• Posibilidad de sumar y redimir millas en todas las líneas aéreas miembro de SkyTeam a través de los Programas de Pasajeros Frecuentes.

• Beneficios exclusivos para clientes Elite y Elite Plus.

• Acceso a Salas Vips para pasajeros elegibles.

• Tratamiento SkyPriority para los pasajeros SkyTeam Elite Plus, Aerolíneas Plus Diamante y Platino y para todos los pasajeros volando en clase Business de todas las compañías miembro de SkyTeam. Al mismo tiempo, los pasajeros viajando en Premium Economy también tendrán acceso a los beneficios SkyPriority en la red de Aerolíneas Argentinas.