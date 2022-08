La Asociación Argentina de Polo (AAP) y la Red Turística de Hoteles presentaron a los operadores propuestas para que quienes visiten Argentina.



La Asociación Argentina de Polo está celebrando 100 años y de la mano de la Red Turística de Hoteles anunciaron la oferta disponible para el turismo.



Entre las opciones se encuentran una experiencia 360° en la Triple Corona y sus Abiertos de Tortugas, Hurlingham y Palermo.

La Triple Corona, que cuenta con el sello de Marca País, es el gran evento deportivo y la gran oportunidad para que cada vez más personas se acerquen al polo argentino. Serán 23 fechas y 42 partidos que reúnen a 40 jugadores, pero también a más de 72 mil espectadores.



“Con nuestros sponsors y aliados estratégicos vamos a ofrecerle al turismo experiencias de jerarquía mundial. Tortugas, Hurlingham y Palermo serán una visita obligada”, relató Fernando Cirilli, CEO de la Asociación Argentina de Polo.



Viví Inside Polo es una creación de la Red Turística de Hoteles que, de la mano de la AAP. La iniciativa incluye acciones y experiencias para ver y sentir el polo durante los torneos:

• El 82.º Abierto de Polo de Tortugas, el primer eslabón de la Triple Corona, habrá propuestas para la Semifinal 1 (1 de octubre) y 2 (2 de octubre) y la final (8 de octubre).

• El 129.º Abierto RUS de Polo de Hurlingham, sede del más antiguo del planeta, habrá propuestas para la Semifinal 1 (22 de octubre) y 2 (23 de octubre) y la final (29 de octubre).

• El 129.º Abierto Argentino de Polo HSBC, la máxima cita mundial de nuestro deporte, los interesados van a poder conocer el escenario del polo más grande del mundo desde un lugar completamente distinto y preferencial. Habrá distintas opciones para las fechas 1 y 2 en Pilar, para las 3 a 8, para las semifinales y para la final en Palermo. Además, habrá un abono desde la fecha 1 a la 8 y otro para las semis y la final. Uno de los grandes protagonistas de cada fecha será el espacio Dorrego Corner by Nomade, que incluirá acceso exclusivo, credencial y tratamiento VIP, gastronomía y cócteles y entrada exclusiva al after polo.



“A través de Inside Polo, la Triple Corona, también declarada de interés nacional por la Secretaría de Turismo de la Nación, atraerá a miles de fanáticos y turistas que se instalarán en Buenos Aires por varias semanas para disfrutar este deporte. En la AAP estamos muy entusiasmados y no vemos la hora de recibirlos y así seguir ampliando las fronteras”, señaló el ejecutivo.

