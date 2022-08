Entre el 12 de noviembre y el 1.° de enero, quienes visiten el parque podrán celebrar con festividades que incluirán a personajes de la cultura pop.



En Universal Orlando Resort las fiestas navideñas comienzan el 12 de noviembre y finalizan el 1.° de enero de 2023. Historias y personajes de la cultura pop protagonizarán experiencias tradicionales y shows exclusivos.

Uno de ellos será la transformación del castillo de Hogwarts durante The Magic of Christmas at Hogwarts Castle en The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade. Además, los pasajeros podrán conocer al Grinch, durante Grinchmas y disfrutar de globos y carrozas que se apoderarán de las calles durante el Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s.

“Las espectaculares tierras temáticas de The Wizarding World of Harry Potter se transformarán en maravillosos paisajes mágicos para las fiestas navideñas, con una decoración festiva en las icónicas calles de Hogsmeade y Diagon Alley, que incluye decoraciones temáticas, guirnaldas y luces”, describieron desde la compañía. Asimismo, el espectáculo Frog Choir, con estudiantes de Hogwarts y ranas gigantes, en Hogsmeade, será otra propuesta imperdible.

A su vez, en este mismo lugar, todas las noches podrán disfrutar de una proyección de momentos navideños inspirados en las historias de Harry Potter.

Por otro lado, los personajes favoritos de los fanáticos de Despicable Me de Illumination y Shrek y Madagascar desfilarán por las calles de Universal Studios Florida durante Universal’s Holiday Parade en conjunto con Macy’s.

Papá Noel también hará su aparición durante el desfile, encabezando un final pintoresco que culmina con la iluminación del deslumbrante árbol de Navidad de 80 pies del parque.

Además, habrá productos temáticos navideños, ofertas de alimentos y bebidas, encuentros con personajes, decoración de temporada y actividades de celebración en los hoteles de Universal.

Por último, es importante aclarar que el acceso a la celebración de las vacaciones de Universal Orlando está incluido con la entrada regular a los parques temáticos.