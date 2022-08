Durante 12 noches, todos los sábados y domingos entre el 24 de septiembre y el 30 de octubre, se celebrará Brick-or-Treat, el evento más grande del resort.

Legoland Florida Resort, ubicado en Winter Haven, en la Florida Central, este año tendrá su Brick-or-Treat con el Monster Party. El espectáculo se realizará durante las 12 noches de Halloween, todos los sábados y domingos, desde el 24 de septiembre hasta el 30 de octubre.

“Este espectáculo de Halloween hechizará a las familias con nuevas experiencias, espectáculos en vivo, espeluznantes decoraciones Lego y travesuras de monstruos en cada esquina, todo incluido con la entrada general al parque”, detallaron desde la compañía.

La propuesta incluye Zombie Cheerleader, Plant Monster y Tiger Woman y todos los personajes se podrpan ver en pantalla gigante en la película 4D The Great Monster Chase.

En este sentido, explicaron que los nuevos shows en vivo emitirán ese espíritu de Halloween BOO-tástico!: “Lord Vampyre tendrá todos los pequeños esqueletos bailando en su V.I.M. (Monstruos Muy Importantes) Dance Party en Fun Town”. Asimismo, UnbeLEAFable estará en el Lego City Stage con una extraña planta que crece fuera de control; mientras que el trío de jack-o-lantern, Jammin’ Jacks, también está de regreso con un nuevo coro de melodías “monstruosas”. Finalmente, La Monster Party continuará con una fiesta en el Pirate Island Hotel y algunas noches en el Beach Retreat.

Por otro lado, los viajeros podrán pasear por el parque para recolectar dulces, aunque tendrán que estar atentos a la Curse of the Pharaoh (Maldición del Faraón) mientras se desliza por el Graveyard of Ghouls (Cementerio de los Demonios) hasta la nueva estación de dulces Desert Desserts de camino al desfile de disfraces en Miniland USA.

Un dato no menor es que el Centro de Autismo Certificado está diseñando guías sensoriales específicas de Brick-or-Treat para familias y ofrecerá golosinas alternativas, disponibles a través de los Servicios para Visitantes. “Los miembros del equipo también estarán equipados con información específica de Halloween relacionada con la sensibilidad y la conciencia del autismo para comprender mejor las necesidades en torno a la celebración”, aclararon.