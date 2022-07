The Weeknd: After Hours Nightmare es la nueva experiencia de los parques de diversiones, inspirada en el cantante canadiense, que se inaugurará en septiembre.

Por primera vez, el multipremiado artista The Weeknd se une con Halloween Horror Nights de Universal Studios para inspirar las nuevas casas embrujadas basadas en su exitoso álbum “After Hours”. A partir del 2 de septiembre en Universal Orlando Resort y el 8 de septiembre en Universal Studios Hollywood, los visitantes se adentrarán en la mente de este misterioso artista para experimentar The Weeknd: After Hours Nightmare.

After Hours es el cuarto álbum número uno consecutivo de The Weeknd y ha generado múltiples materiales que encabezan las listas de éxitos. En septiembre, canciones seleccionadas del álbum se reinventarán como una banda sonora de película de terror para la experiencia en Halloween Horror Nights.

La personalidad de The Weeknd formará parte de las nuevas casas embrujadas de Halloween Horror Nights en ambas costas. Con los sonidos de After Hours resonando a lo largo de la experiencia, los visitantes se adentrarán en un mundo lleno de personajes y temas inspirados en la música y los cortometrajes de The Weeknd, mientras son acechados por los personajes de las casas de terror.

“Siempre quise mi propia casa embrujada de Halloween Horror Nights, ya que Halloween siempre ha sido importante para mi música, así que este es un sueño hecho realidad. Siento que mis videos musicales han servido como plataforma de lanzamiento para una colaboración como esta, ¡y no puedo esperar a que la gente experimente esta locura!”, dijo Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye.

Por su parte, John Murdy, productor ejecutivo de Halloween Horror Nights en Universal Studios Hollywood, añadió: “Estamos encantados de llevar a los visitantes a la mente de The Weeknd, quien también es fanático de Halloween Horror Nights”. A su vez, Charles Gray, director senior de Espectáculos para Desarrollo creativo de Entretenimiento en Universal Orlando Resort, expresó: “Esta es una casa embrujada sin precedentes, que superará las expectativas de nuestros visitantes y los sumergirá en una experiencia inolvidable que es igualmente inesperada y aterradora”.