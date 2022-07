Gabriela Cerruti, portavoz de la Nación, se refirió a las cifras del receptivo y a la medida sobre el dólar que ayer tomó la AFIP.

Minutos después de las 9 de la mañana, como todos los jueves, la vocera de Presidencia, Gabriela Cerruti, brindó una conferencia de prensa ante los periodistas acreditados en Casa Rosada.

La funcionaria comenzó su exposición repasando los números de la industria y el empleo. “La utilización de la capacidad instalada en la industria creció 6,7 % en relación con 2021”, aseguró, en base al informe que publicó el Indec. Asimismo, destacó que es el número más alto desde 2016. Con respecto al trabajo registrado, detalló que la cifra es de 4,8 % de incremento en comparación con igual mes del año pasado.

Luego, hizo hincapié en que llegaron al país 2,3 millones de turistas en lo que va del año. En este sentido, explicó que las proyecciones, potenciadas por las rutas con ciudades de países limítrofes que amplían la conectividad con Argentina, son muy buenas. “Esperamos que a partir de las próximas semanas y a partir de todos los puntos que ha abierto Aerolíneas Argentinas tengamos un boom turístico y un ingreso muy fuerte del receptivo. Además de lo que va a ocurrir con la circulación interna a partir de las vacaciones de invierno”, resaltó.

Por otro lado, destacó la reciente llegada, después de 30 años, del tren de pasajeros a San Luis y comentó que esto abre una posibilidad para el regreso del tramo con Mendoza.

Mejor no hablar de ciertas cosas

Durante la conferencia, la vocera fue consultada en dos oportunidades por lo referido a los cambios en el dólar (ver nota).

Por un lado, un colega le enumeró los cepos que rigen actualmente para la obtención y comercialización de la divisa y me cuestionó si no es que de esta manera se están vulnerando derechos constitucionales. La respuesta por parte de Cerruti fue un “no” rotundo. En otro pasaje, fue consultada por la posibilidad de que se sumen más medidas ligadas al comercio exterior, y precisó: “Aprovecho para aclarar lo que dijeron hace un momento. No hay un endurecimiento del cepo, sino que la retención a cuenta de ganancias se incrementó”.