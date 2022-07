Los directores de Carnival Tours hablaron con Mensajero sobre el lanzamiento de una herramienta para que se puedan potenciar las agencias de viajes.

Con el objetivo de ratificar su buen presente en el mercado, Carnival Tours se propuso como meta mejorar las experiencias de cada uno de sus clientes.

En ese contexto, tres ejecutivos de la compañía dialogaron con Mensajero acerca de las acciones que vienen llevando adelante a lo largo de este tiempo. El primero de los entrevistados fue Matías Alfaro, director comercial de Carnival Tours, quien aprovechó la oportunidad para rememorar sus inicios en lo que fue su llegada al consolidador de aéreos en abril de 2021.

“Desde hace un año y medio venimos trabajando mucho internamente. El primer objetivo que nos propusimos fue ver cómo estábamos y qué procesos podíamos ir mejorando. En realidad, la meta era crecer en la industria. De a poco avanzamos internamente en la atención, triplicamos nuestra dotación de empleados e incorporamos nuevas tecnologías”, sostuvo el ejecutivo.

Luego fue el turno de Luciano Tessarolo, director de Carnival Tours, quien profundizó en lo importante que es formar parte de “un equipo joven con grandes conocimientos”: “En lo personal trabajamos en la industria hace 15 años aproximadamente, así que conocemos el sector y sabemos las problemáticas que se atraviesan”.

Posteriormente, Alfaro recordó cuáles fueron los principales lanzamientos que hicieron estos últimos meses: “Debíamos ponernos a la altura de las principales inquietudes que tenían las agencias de viajes. En 2021 relanzamos Tourbo, después hicimos lo propio con Tourbo Web, un sistema B2B de emisión automática. Además, integramos el NDC de Iberia, British Airways, Lufthansa y JetSmart, mientras que para este año ya estamos estudiando la posibilidad de sumar a Copa Airlines, Avianca y Latam”.

Por otra parte, el director comercial de Carnival Tours sostuvo lo importante que es el hecho de formar parte de un equipo de profesionales y confirmó el lanzamiento de una nueva herramienta: “Como consolidadores y líderes de la industria creemos que nos estamos posicionando en la innovación. Somos jóvenes, tenemos ganas de trascender. Por eso tuvimos esta gran idea de armar algo a nivel tecnológico para ayudar a nuestros clientes a insertarse en el mundo digital”.

La plataforma en cuestión se llama Welo, cuyo propósito es migrar a las agencias de viajes tradicionales hacia el formato online mediante la demanda. “Haremos una fuerte inversión en publicidad. A través de esta herramienta integramos la parte de aéreos, con todo lo que tiene que ver con Tourbo. Además, hemos incorporado a muchos operadores y prestadores para llevar contenidos de hotelería, paquetes y demás”, ejemplificó Alfaro.

En relación con las ventajas que tiene la herramienta, Luciano Tessarolo reconoció que están a favor de la cercanía que mantienen con la tecnología, aunque reconocen la comprensión que hay en el mercado: “Es fundamental entender y potenciar desde un lado genuino. Tenemos en claro cuáles son las dificultades de las agencias, de los minoristas y de los profesionales en sí, por eso queremos ayudarlos permanentemente”.

“Una de las grandes ventajas que encontrarán nuestros clientes es que justamente tendrán herramientas para vender a sus pasajeros una gama de productos turísticos con los que podrán desarrollar una venta integral. De cierto modo, vamos a poder generar una demanda, precisamente para enviarles a nuestros clientes las consultas de los pasajeros”, agregó.

La tercera entrevistada en cuestión fue Ornella Tessarolo, directora de la compañía, quien comentó que es muy interesante compartir las inversiones tecnológicas con las agencias de viajes: “Estamos en una continua búsqueda de la oportunidad. Para las minoristas muchas veces es muy difícil tener tiempo, disponibilidad y dinero para ocuparse de estos temas. Las facilidades de pagos son claves y por eso lo hacemos extensivo a nuestros clientes. Queremos potenciarlos para que puedan dedicarse a la venta, que es lo que realmente saben hacer”.

Asimismo, sumó: “Por momentos notamos que en el sector hay cierto resquemor al momento de compartir conocimientos o al ser solidarios en los modelos más colaborativos. Me parece que la sangre joven influye de una forma muy positiva por las ganas de crecer permanentemente”.

Durante la charla, Alfaro aclaró que la experiencia y la trayectoria de Carnival Tours en el mercado es fundamental: “Ya son 35 años de respaldo, es una empresa sólida que nunca ha tenido problemas. Además, se posiciona como un cimiento firme para encarar cualquier meta a cumplir. Hoy en día, la reputación es fundamental y más en el turismo”.

Al ser consultado por los principales diferenciales de Carnival Tours en comparación a sus competidores, el director comercial de la compañía reveló que el servicio de postventa los destaca por encima del resto: “Emitir un boleto es fácil, de hecho un robot tranquilamente lo puede hacer, pero lo que sucede después es realmente lo que prevalece. Nos esforzamos constantemente en darle servicio a los agentes de viajes. Podemos crecer, sumar tecnología, tener nuevas herramientas y productos, pero nunca vamos a querer perder la red de contención con nuestros clientes”.

Al hablar acerca del rol que ocuparon los agentes de viajes con el correr del tiempo, Luciano Tessarolo fue contundente: “Varios años atrás, parecía que el rol del agente de viajes se iba ensuciando y que tarde o temprano iba a desaparecer. Sin embargo no fue así, al contrario. Incluso tenemos cada vez más pedidos de cotizaciones o consultas puntuales. El pasajero no deja de necesitar el canal automático o la posibilidad de tener autonomía a la hora de búsqueda y ver qué quiere hacer en los viajes. Lo que hoy se precisa es que haya alguien atrás, que acompañe y que sepa lo que se está vendiendo”.

Durante la entrevista, los tres ejecutivos reflexionaron acerca del contexto que atraviesa el país en materia económica y cómo repercute en el mapa de la consolidación: “Al cumplir el rol de intermediarios, estamos permanentemente sumidos al contexto. No somos dueños del producto y tampoco del consumidor. Sin embargo, me parece que es un circuito en el que mejor nos desenvolvemos. Cuando escuchamos un poco de ‘ruido’, nos ponemos contentos porque es música para nuestros oídos”, indicaron.

Casi al finalizar la charla, los directores de Carnival Tours aclararon que adquirieron pocos cupos para el Mundial de Qatar 2022 que ya fueron vendidos. “Este gran evento nos resulta difícil de abordar en torno a la gran cantidad de restricciones que habrá. Como país nunca estuvieron relacionados con el fútbol y están muy encerrados, no aceptan a distintas colectividades y a comunidades que tienen una gran relevancia en esta época en la que vivimos. Tratamos de ser bastante precavidos, de no meternos en más dificultades de las que ya hay, porque hacer ruido con temas que siguen generando incertidumbre, en un escenario complejo, no sirve de nada”, resaltaron.

Por último, los directores de Carnival Tours se mostraron muy entusiasmados por las capacitaciones que están llevando adelante: “Estamos muy enfocados en las charlas que coordinamos en conjunto con algunos destinos, con las cadenas hoteleras y con las compañías aéreas. La agenda está muy cargada; próximamente habrá eventos con Islas Caimán, Miami, Bal Harbour y Brasil en lo que refiere a destinos, mientras que por los cruceros participará Costa Cruceros. No hay dudas de que el calendario estará repleto de acá a fin de año”.